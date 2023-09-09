09 сентября 2023
08 сентября 2023

В Челябинске два человека пострадали в ДТП с переворотом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на проспекте Космонавтов. Екатеринбург, мчс, спасатели, дтп, пожарные
Три иномарки столкнулись на Верхнеуральской (фото из архива) Фото:

В Челябинске на улице Верхнеуральской столкнулись три автомобиля, в результате чего один из них перевернулся. В ДТП пострадали два пассажира, сообщили URA.RU в отделении ГИБДД МВД России по Челябинску.

«Водитель Lada Granta, женщина 1989 года рождения, совершила столкновение с Chevrolet Lacetti, за рулем которого находился мужчина 1999 года рождения. После этого Chevrolet опрокинулся и столкнулся с Chevrolet Klan, водитель — женщина 1958 года рождения», — сообщили URA.RU в ведомстве.

В аварии пострадали пассажиры Chevrolet Lacetti — мужчины 1984 и 1987 годов рождения. Им оказана медицинская помощь.

Водитель Lada Granta совершила столкновение с Chevrolet Lacetti
Водитель Lada Granta совершила столкновение с Chevrolet Lacetti
Фото:
В аварии пострадали два пассажира Chevrolet Lacetti
В аварии пострадали два пассажира Chevrolet Lacetti
Фото:

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В Челябинске на улице Верхнеуральской столкнулись три автомобиля, в результате чего один из них перевернулся. В ДТП пострадали два пассажира, сообщили URA.RU в отделении ГИБДД МВД России по Челябинску. «Водитель Lada Granta, женщина 1989 года рождения, совершила столкновение с Chevrolet Lacetti, за рулем которого находился мужчина 1999 года рождения. После этого Chevrolet опрокинулся и столкнулся с Chevrolet Klan, водитель — женщина 1958 года рождения», — сообщили URA.RU в ведомстве. В аварии пострадали пассажиры Chevrolet Lacetti — мужчины 1984 и 1987 годов рождения. Им оказана медицинская помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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