В Челябинске на стройке нового жилого комплекса погиб рабочий

В Челябинске на стройке нового жилого комплекса «Спортивный» погиб рабочий. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«В воскресенье около 00:15 в здании строящегося многоэтажного дома по улице Университетская Набережная, 49, был найден труп мужчины с признаками поражения электрическим током. По предварительным данным, он трудился разнорабочим», — сообщил источник URA.RU.
Погибшему было 19 лет. URA.RU запросило комментарий в следственном управлении СК РФ по Челябинской области.
Обновление от 15:30. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области сообщили, что по факту гибели рабочего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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