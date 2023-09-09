09 сентября 2023
08 сентября 2023

В Челябинске на стройке нового жилого комплекса погиб рабочий

© Служба новостей «URA.RU»
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Борис Дубровский посетил микрорайон "Академ Riverside", где осмотрит текущий этап застройки жилого комплекса. Челябинск, подъемный кран, жилье, недвижимость, строитель, стройка, новостройка
Погибший трудился разнорабочим Фото:

В Челябинске на стройке нового жилого комплекса «Спортивный» погиб рабочий. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«В воскресенье около 00:15 в здании строящегося многоэтажного дома по улице Университетская Набережная, 49, был найден труп мужчины с признаками поражения электрическим током. По предварительным данным, он трудился разнорабочим», — сообщил источник URA.RU.

Погибшему было 19 лет. URA.RU запросило комментарий в следственном управлении СК РФ по Челябинской области.

Обновление от 15:30. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области сообщили, что по факту гибели рабочего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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В Челябинске на стройке нового жилого комплекса «Спортивный» погиб рабочий. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «В воскресенье около 00:15 в здании строящегося многоэтажного дома по улице Университетская Набережная, 49, был найден труп мужчины с признаками поражения электрическим током. По предварительным данным, он трудился разнорабочим», — сообщил источник URA.RU. Погибшему было 19 лет. URA.RU запросило комментарий в следственном управлении СК РФ по Челябинской области. Обновление от 15:30. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области сообщили, что по факту гибели рабочего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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