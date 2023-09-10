Лавров ответил на заявления Армении о сдаче Россией Карабаха

Заявления представителей Армении, что Россия сдала Нагорный Карабах Азербайджану, — ложь. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.
«Какой-то деятель, по-моему, глава парламента, позволил себе высказаться в том плане, что Карабах Азербайджану отдала Россия. <…> Это абсолютно не соответствует действительности», — заявил Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.
Так Лавров прокомментировал высказывания политика из Армении, который заявил, что РФ отдала спорную территорию Азербайджану в 2020 году после подписания трехсторонних договоренностей. Глава МИД РФ подчеркнул, что информация о сдаче Нагорного Карабаха Россией — «некорректное и нечестное высказывание».
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