Лавров ответил на заявления Армении о сдаче Россией Карабаха

Лавров: РФ не отдавала Азербайджану Нагорный Карабах
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Президент России Владимир Путин на рабочем обеде по украинской проблеме на форуме Россия Африка. Санкт-Петербург, лавров сергей
Сергей Лавров прокомментировал тему Нагорного Карабаха на пресс-конференции по итогам саммита G20 Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Заявления представителей Армении, что Россия сдала Нагорный Карабах Азербайджану, — ложь. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.

«Какой-то деятель, по-моему, глава парламента, позволил себе высказаться в том плане, что Карабах Азербайджану отдала Россия. <…> Это абсолютно не соответствует действительности», — заявил Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

Так Лавров прокомментировал высказывания политика из Армении, который заявил, что РФ отдала спорную территорию Азербайджану в 2020 году после подписания трехсторонних договоренностей. Глава МИД РФ подчеркнул, что информация о сдаче Нагорного Карабаха Россией — «некорректное и нечестное высказывание».

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Заявления представителей Армении, что Россия сдала Нагорный Карабах Азербайджану, — ложь. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20. «Какой-то деятель, по-моему, глава парламента, позволил себе высказаться в том плане, что Карабах Азербайджану отдала Россия. <…> Это абсолютно не соответствует действительности», — заявил Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости. Так Лавров прокомментировал высказывания политика из Армении, который заявил, что РФ отдала спорную территорию Азербайджану в 2020 году после подписания трехсторонних договоренностей. Глава МИД РФ подчеркнул, что информация о сдаче Нагорного Карабаха Россией — «некорректное и нечестное высказывание».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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