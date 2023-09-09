Челябинцы пожаловались Бастыкину, что 30 лет живут без горячей воды

Несколько недель назад в Бакале отключили холодную воду Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители города Бакал (Челябинская область) пожаловались главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину, что последние 30 лет живут без горячей воды, а несколько недель назад отключили и холодную. Он потребовал доклад о ситуации, сообщили в пресс-центре СКР.

«Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с видеообращением о ненадлежащем оказании коммунальных услуг в ряде домов в городе Бакале. В зданиях несколько недель отсутствует холодное водоснабжение, горячее — более 30 лет», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Речь идет о многоквартирных домах по улицам Строителей и Железнодорожной, где много лет никто не ремонтировал систему водоотведения. Подвалы домов затапливают сточные воды, поскольку трубопровод сгнил. Фундамент разрушается, в квартирах размножается плесень и грибок, пахнет канализацией. Зимой водопроводные системы промерзают, из-за чего жители вынуждены покупать воду для питья и бытовых нужд. В региональном следственном управлении СКР расследуется уголовное дело по факту ненадлежащего оказания коммунальных услуг.