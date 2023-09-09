09 сентября 2023

Челябинцы пожаловались Бастыкину, что 30 лет живут без горячей воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Несколько недель назад в Бакале отключили холодную воду Фото:

Жители города Бакал (Челябинская область) пожаловались главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину, что последние 30 лет живут без горячей воды, а несколько недель назад отключили и холодную. Он потребовал доклад о ситуации, сообщили в пресс-центре СКР.

«Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с видеообращением о ненадлежащем оказании коммунальных услуг в ряде домов в городе Бакале. В зданиях несколько недель отсутствует холодное водоснабжение, горячее — более 30 лет», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Речь идет о многоквартирных домах по улицам Строителей и Железнодорожной, где много лет никто не ремонтировал систему водоотведения. Подвалы домов затапливают сточные воды, поскольку трубопровод сгнил. Фундамент разрушается, в квартирах размножается плесень и грибок, пахнет канализацией. Зимой водопроводные системы промерзают, из-за чего жители вынуждены покупать воду для питья и бытовых нужд. В региональном следственном управлении СКР расследуется уголовное дело по факту ненадлежащего оказания коммунальных услуг.

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Жители города Бакал (Челябинская область) пожаловались главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину, что последние 30 лет живут без горячей воды, а несколько недель назад отключили и холодную. Он потребовал доклад о ситуации, сообщили в пресс-центре СКР. «Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с видеообращением о ненадлежащем оказании коммунальных услуг в ряде домов в городе Бакале. В зданиях несколько недель отсутствует холодное водоснабжение, горячее — более 30 лет», — сообщается в telegram-канале ведомства. Речь идет о многоквартирных домах по улицам Строителей и Железнодорожной, где много лет никто не ремонтировал систему водоотведения. Подвалы домов затапливают сточные воды, поскольку трубопровод сгнил. Фундамент разрушается, в квартирах размножается плесень и грибок, пахнет канализацией. Зимой водопроводные системы промерзают, из-за чего жители вынуждены покупать воду для питья и бытовых нужд. В региональном следственном управлении СКР расследуется уголовное дело по факту ненадлежащего оказания коммунальных услуг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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