В трех районах ХМАО явка на выборах тюменского губернатора превысила 50%

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Выборы, архив. Пермь, выборы, кабина для голосования
Сельские района лидируют в ХМАО по явке Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Тюменской области — 2023

В Нижневартовском, Нефтеюганском и Белоярском районах ХМАО явка избирателей на выборах губернатора Тюменской области по состоянию на 14:00 превысила 50%. Это следует из данных окружной избирательной комиссии.

Лидером голосования в Югре является Нижневартовский район, там явка составила 53,52%. На втором месте Нефтеюганский район с результатом 52,46%, а Белоярском районе на участки для голосования пришло 50,08% избирателей. Самые низкие показатели в крупнейших городах Югры. В Сургуте к 14:00 пришли на выборы 18,69%, а в Нижневартовске — 14,98% избирателей.

Ранее URA.RU сообщало, что на выборах губернатора Тюменской области на 14:00 общая явка составила 29,23%. На юге региона — 30,36%, в ХМАО явка достигла 24,81%. В ЯНАО — 39,97%.

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В Нижневартовском, Нефтеюганском и Белоярском районах ХМАО явка избирателей на выборах губернатора Тюменской области по состоянию на 14:00 превысила 50%. Это следует из данных окружной избирательной комиссии. Лидером голосования в Югре является Нижневартовский район, там явка составила 53,52%. На втором месте Нефтеюганский район с результатом 52,46%, а Белоярском районе на участки для голосования пришло 50,08% избирателей. Самые низкие показатели в крупнейших городах Югры. В Сургуте к 14:00 пришли на выборы 18,69%, а в Нижневартовске — 14,98% избирателей. Ранее URA.RU сообщало, что на выборах губернатора Тюменской области на 14:00 общая явка составила 29,23%. На юге региона — 30,36%, в ХМАО явка достигла 24,81%. В ЯНАО — 39,97%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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