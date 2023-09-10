В трех районах ХМАО явка на выборах тюменского губернатора превысила 50%

Сельские района лидируют в ХМАО по явке Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Тюменской области — 2023

В Нижневартовском, Нефтеюганском и Белоярском районах ХМАО явка избирателей на выборах губернатора Тюменской области по состоянию на 14:00 превысила 50%. Это следует из данных окружной избирательной комиссии.

Лидером голосования в Югре является Нижневартовский район, там явка составила 53,52%. На втором месте Нефтеюганский район с результатом 52,46%, а Белоярском районе на участки для голосования пришло 50,08% избирателей. Самые низкие показатели в крупнейших городах Югры. В Сургуте к 14:00 пришли на выборы 18,69%, а в Нижневартовске — 14,98% избирателей.

Ранее URA.RU сообщало, что на выборах губернатора Тюменской области на 14:00 общая явка составила 29,23%. На юге региона — 30,36%, в ХМАО явка достигла 24,81%. В ЯНАО — 39,97%.