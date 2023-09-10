На выборах губернатора Тюменской области проголосовала треть избирателей

Явка на выборах губернатора Тюменской области на 14:00 составила 29,23%
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Кухарук голосует. Тюмень
Явка по всем трем субъектам составила 29,23% Фото:
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Выборы губернатора Тюменской области — 2023

По состоянию на 14:00 10 сентября явка на выборах губернатора Тюменской области составила 29,23% по всем трем субъектам сложносоставного региона. Об этом сообщил глава областного избиркома Игорь Халин.

«Явка по состоянию на 14:00 на территории Тюменской области составила 29,23%. На юге региона — 30,36%», — рассказал глава ИК Тюменской области Игорь Халин.

В ХМАО явка достигла 24,81%. В ЯНАО — 39,97%. Подробности о ходе выборов — в трансляции URA.RU.

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По состоянию на 14:00 10 сентября явка на выборах губернатора Тюменской области составила 29,23% по всем трем субъектам сложносоставного региона. Об этом сообщил глава областного избиркома Игорь Халин. «Явка по состоянию на 14:00 на территории Тюменской области составила 29,23%. На юге региона — 30,36%», — рассказал глава ИК Тюменской области Игорь Халин. В ХМАО явка достигла 24,81%. В ЯНАО — 39,97%. Подробности о ходе выборов — в трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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