На выборах губернатора Тюменской области проголосовала треть избирателей

Явка по всем трем субъектам составила 29,23%
новость из сюжетаВыборы губернатора Тюменской области — 2023
По состоянию на 14:00 10 сентября явка на выборах губернатора Тюменской области составила 29,23% по всем трем субъектам сложносоставного региона. Об этом сообщил глава областного избиркома Игорь Халин.
«Явка по состоянию на 14:00 на территории Тюменской области составила 29,23%. На юге региона — 30,36%», — рассказал глава ИК Тюменской области Игорь Халин.
В ХМАО явка достигла 24,81%. В ЯНАО — 39,97%. Подробности о ходе выборов — в трансляции URA.RU.
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