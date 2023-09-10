На выборах губернатора Тюменской области проголосовала треть избирателей

Явка на выборах губернатора Тюменской области на 14:00 составила 29,23%

10 сентября 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Явка по всем трем субъектам составила 29,23% Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Тюменской области — 2023 По состоянию на 14:00 10 сентября явка на выборах губернатора Тюменской области составила 29,23% по всем трем субъектам сложносоставного региона. Об этом сообщил глава областного избиркома Игорь Халин. «Явка по состоянию на 14:00 на территории Тюменской области составила 29,23%. На юге региона — 30,36%», — рассказал глава ИК Тюменской области Игорь Халин. В ХМАО явка достигла 24,81%. В ЯНАО — 39,97%. Подробности о ходе выборов — в трансляции URA.RU.

По состоянию на 14:00 10 сентября явка на выборах губернатора Тюменской области составила 29,23% по всем трем субъектам сложносоставного региона. Об этом сообщил глава областного избиркома Игорь Халин. «Явка по состоянию на 14:00 на территории Тюменской области составила 29,23%. На юге региона — 30,36%», — рассказал глава ИК Тюменской области Игорь Халин. В ХМАО явка достигла 24,81%. В ЯНАО — 39,97%. Подробности о ходе выборов — в трансляции URA.RU.