09 сентября 2023

Явка на выборах в ЯНАО сохраняется на уровне пятилетней давности

© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Гиберт, избирком ЯНАО, гиберт андрей
Глава избиркома ЯНАО Андрей Гиберт подвел промежуточные итоги явки Фото:
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Выборы губернатора Тюменской области — 2023

По состоянию на 15.00 на избирательные участки в ЯНАО пришли более 141,5 тысячи человек, а явка приблизилась к показателям 2018 года. Об этом рассказал журналистам председатель окружного избиркома Андрей Гиберт на очередном брифинге о ходе выборов губернатора Тюменской области.

«Если сравнивать с 2018 годом, то мы здесь видим отставание на 1%. Тогда проголосовало 41,5% избирателей. Я думаю, есть возможность подтянуться. Голосование должно пройти нормально», — рассказал глава избиркома ЯНАО. Он уточнил, что на участки к 15.00 пришли 141712 человек — это около 40% от общего числа избирателей Ямала.

Среди городов лидерами по явке стали Губкинский, Муравленко и Салехард, среди сельских районов — Красноселькупский, Ямальский и Тазовский. Пользуясь случаем, Гиберт призвал ямальцев, которые еще не проголосовали, прийти и исполнить свой гражданский долг.

Ранее URA.RU рассказывало, что на пост губернатора Тюменской области претендуют четыре кандидата, среди которых действующий глава региона, единоросс Александр Моор, эсер Владимир Пискайкин, либерал-демократ Денис Садовников и коммунист Иван Левченко. Избирательные участки в ЯНАО закроются в 20.00 10 сентября.

К 15.00 явка составила почти 40%
К 15.00 явка составила почти 40%

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По состоянию на 15.00 на избирательные участки в ЯНАО пришли более 141,5 тысячи человек, а явка приблизилась к показателям 2018 года. Об этом рассказал журналистам председатель окружного избиркома Андрей Гиберт на очередном брифинге о ходе выборов губернатора Тюменской области. «Если сравнивать с 2018 годом, то мы здесь видим отставание на 1%. Тогда проголосовало 41,5% избирателей. Я думаю, есть возможность подтянуться. Голосование должно пройти нормально», — рассказал глава избиркома ЯНАО. Он уточнил, что на участки к 15.00 пришли 141712 человек — это около 40% от общего числа избирателей Ямала. Среди городов лидерами по явке стали Губкинский, Муравленко и Салехард, среди сельских районов — Красноселькупский, Ямальский и Тазовский. Пользуясь случаем, Гиберт призвал ямальцев, которые еще не проголосовали, прийти и исполнить свой гражданский долг. Ранее URA.RU рассказывало, что на пост губернатора Тюменской области претендуют четыре кандидата, среди которых действующий глава региона, единоросс Александр Моор, эсер Владимир Пискайкин, либерал-демократ Денис Садовников и коммунист Иван Левченко. Избирательные участки в ЯНАО закроются в 20.00 10 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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