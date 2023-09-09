Явка на выборах в ЯНАО сохраняется на уровне пятилетней давности

Глава избиркома ЯНАО Андрей Гиберт подвел промежуточные итоги явки Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Тюменской области — 2023

По состоянию на 15.00 на избирательные участки в ЯНАО пришли более 141,5 тысячи человек, а явка приблизилась к показателям 2018 года. Об этом рассказал журналистам председатель окружного избиркома Андрей Гиберт на очередном брифинге о ходе выборов губернатора Тюменской области.

«Если сравнивать с 2018 годом, то мы здесь видим отставание на 1%. Тогда проголосовало 41,5% избирателей. Я думаю, есть возможность подтянуться. Голосование должно пройти нормально», — рассказал глава избиркома ЯНАО. Он уточнил, что на участки к 15.00 пришли 141712 человек — это около 40% от общего числа избирателей Ямала.

Среди городов лидерами по явке стали Губкинский, Муравленко и Салехард, среди сельских районов — Красноселькупский, Ямальский и Тазовский. Пользуясь случаем, Гиберт призвал ямальцев, которые еще не проголосовали, прийти и исполнить свой гражданский долг.

Ранее URA.RU рассказывало, что на пост губернатора Тюменской области претендуют четыре кандидата, среди которых действующий глава региона, единоросс Александр Моор, эсер Владимир Пискайкин, либерал-демократ Денис Садовников и коммунист Иван Левченко. Избирательные участки в ЯНАО закроются в 20.00 10 сентября.