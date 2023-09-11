Арестованный за мошенничество тюменский силовик строил себе особняк. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Наручники. Екатеринбург, заключенные, арест, тюрьма, преступник, подсудимый, срок, полиция, наручники, конвой, задержание, преступность, преступление, криминал
Начальник тюменского филиала больницы, входящей в структуру ФСИН, был арестован 13 февраля 2023 года Фото:

Бывший начальник тюменского филиала одной из больниц ФСИН Федор Моисеев мог вкладывать деньги, добытые незаконным путем, в строительство собственного особняка. Такую версию URA.RU озвучил источник, близкий к правоохранительным структурам. Моисеев был арестован по подозрению в мошенничестве 13 февраля 2023 года.

«Насколько мне известно, Моисеев до ареста строил шикарный двухэтажный особняк с двумя гаражами. С большой долей вероятности, он вкладывал в стройку и средства, добытые преступным путем. Проектом дома предусмотрены спортзал и бильярдная. Моисеев не успел его достроить, поскольку был задержан представителями правоохранительных структур. Он подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В региональное управление Следственного комитета по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что начальника тюменского филиала больницы, входящей в структуру Федеральной службы исполнения наказаний, отправили в СИЗО по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, он предоставлял табеля учета рабочего времени медицинского работника с завышенными показателями времени работы по дополнительным ставкам.

Федор Моисеев не успел достроить дом, так как был арестован по подозрению в мошенничестве
Федор Моисеев не успел достроить дом, так как был арестован по подозрению в мошенничестве

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший начальник тюменского филиала одной из больниц ФСИН Федор Моисеев мог вкладывать деньги, добытые незаконным путем, в строительство собственного особняка. Такую версию URA.RU озвучил источник, близкий к правоохранительным структурам. Моисеев был арестован по подозрению в мошенничестве 13 февраля 2023 года. «Насколько мне известно, Моисеев до ареста строил шикарный двухэтажный особняк с двумя гаражами. С большой долей вероятности, он вкладывал в стройку и средства, добытые преступным путем. Проектом дома предусмотрены спортзал и бильярдная. Моисеев не успел его достроить, поскольку был задержан представителями правоохранительных структур. Он подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В региональное управление Следственного комитета по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что начальника тюменского филиала больницы, входящей в структуру Федеральной службы исполнения наказаний, отправили в СИЗО по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, он предоставлял табеля учета рабочего времени медицинского работника с завышенными показателями времени работы по дополнительным ставкам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...