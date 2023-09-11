Начальник тюменского филиала больницы, входящей в структуру ФСИН, был арестован 13 февраля 2023 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший начальник тюменского филиала одной из больниц ФСИН Федор Моисеев мог вкладывать деньги, добытые незаконным путем, в строительство собственного особняка. Такую версию URA.RU озвучил источник, близкий к правоохранительным структурам. Моисеев был арестован по подозрению в мошенничестве 13 февраля 2023 года.

«Насколько мне известно, Моисеев до ареста строил шикарный двухэтажный особняк с двумя гаражами. С большой долей вероятности, он вкладывал в стройку и средства, добытые преступным путем. Проектом дома предусмотрены спортзал и бильярдная. Моисеев не успел его достроить, поскольку был задержан представителями правоохранительных структур. Он подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В региональное управление Следственного комитета по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что начальника тюменского филиала больницы, входящей в структуру Федеральной службы исполнения наказаний, отправили в СИЗО по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, он предоставлял табеля учета рабочего времени медицинского работника с завышенными показателями времени работы по дополнительным ставкам.