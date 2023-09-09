Из-за аварии под Саткой образовалась пробка (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области на трассе М5 «Урал» столкнулись два большегруза, в результате чего одна из полос оказалась заблокирована. В районе аварии образовалась пробка, сообщают очевидцы в соцсетях.

«Между Бакалом и Саткой произошла серьезная авария. Большая пробка в сторону Челябинска», — пишут очевидцы в паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Одна из фур перевернулась и заблокировала полосу движения. Объехать аварию могут только легковые автомобили. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», протяженность пробки составляет около трех километров. Информации о пострадавших пока нет. Комментарий от управления ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области ожидается.