09 сентября 2023

Две фуры столкнулись на челябинской трассе. Фото, видео

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ДТП на трассе М5 Челябинск - Екатеринбург. У грузовика, перевозившего куриц, сорвало крышу кузова. Челябинская область, фура, дтп, авария
Из-за аварии под Саткой образовалась пробка (фото из архива) Фото:

В Челябинской области на трассе М5 «Урал» столкнулись два большегруза, в результате чего одна из полос оказалась заблокирована. В районе аварии образовалась пробка, сообщают очевидцы в соцсетях.

«Между Бакалом и Саткой произошла серьезная авария. Большая пробка в сторону Челябинска», — пишут очевидцы в паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Одна из фур перевернулась и заблокировала полосу движения. Объехать аварию могут только легковые автомобили. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», протяженность пробки составляет около трех километров. Информации о пострадавших пока нет. Комментарий от управления ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области ожидается.

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В Челябинской области на трассе М5 «Урал» столкнулись два большегруза, в результате чего одна из полос оказалась заблокирована. В районе аварии образовалась пробка, сообщают очевидцы в соцсетях. «Между Бакалом и Саткой произошла серьезная авария. Большая пробка в сторону Челябинска», — пишут очевидцы в паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Одна из фур перевернулась и заблокировала полосу движения. Объехать аварию могут только легковые автомобили. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», протяженность пробки составляет около трех километров. Информации о пострадавших пока нет. Комментарий от управления ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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