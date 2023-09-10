Украина получила первую партию ядерного топлива из США

Штаты передали Украине первую партию ядерного топлива. Оно будет использоваться «Энергоатомом» для АЭС. Об этом заявил глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко.
«Сегодня „Энергоатом“ впервые загрузил топливо для 440-х реакторов (топливные блоки ВВЭР-440 — прим. ред.). Топливо изготовлено американской компанией Westinghouse совместно с украинскими специалистами», — заявил Галущенко в эфире телеканала «Рада». По его словам, поставки ядерного топлива ожидаются еще из Финляндии, Чехии и Словакии. Таким образом, Украина планирует полностью отказаться от поставок ядерного топлива из России.
У Украины нет собственных технологий по производству ядерного топлива. Однако в марте компания «Энергоатом» поставила перед собой цель наладить его производство за три года, передает телеканал 360. Украина отказалась от сотрудничества с Россией по поставкам ядерного топлива после начала спецоперации.
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