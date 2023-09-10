Украина получила первую партию ядерного топлива из США

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Топливо будет использоваться «Энергоатомом» для украинских АЭС Фото:

Штаты передали Украине первую партию ядерного топлива. Оно будет использоваться «Энергоатомом» для АЭС. Об этом заявил глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко.

«Сегодня „Энергоатом“ впервые загрузил топливо для 440-х реакторов (топливные блоки ВВЭР-440 — прим. ред.). Топливо изготовлено американской компанией Westinghouse совместно с украинскими специалистами», — заявил Галущенко в эфире телеканала «Рада». По его словам, поставки ядерного топлива ожидаются еще из Финляндии, Чехии и Словакии. Таким образом, Украина планирует полностью отказаться от поставок ядерного топлива из России.

У Украины нет собственных технологий по производству ядерного топлива. Однако в марте компания «Энергоатом» поставила перед собой цель наладить его производство за три года, передает телеканал 360. Украина отказалась от сотрудничества с Россией по поставкам ядерного топлива после начала спецоперации.

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Штаты передали Украине первую партию ядерного топлива. Оно будет использоваться «Энергоатомом» для АЭС. Об этом заявил глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко. «Сегодня „Энергоатом“ впервые загрузил топливо для 440-х реакторов (топливные блоки ВВЭР-440 — прим. ред.). Топливо изготовлено американской компанией Westinghouse совместно с украинскими специалистами», — заявил Галущенко в эфире телеканала «Рада». По его словам, поставки ядерного топлива ожидаются еще из Финляндии, Чехии и Словакии. Таким образом, Украина планирует полностью отказаться от поставок ядерного топлива из России. У Украины нет собственных технологий по производству ядерного топлива. Однако в марте компания «Энергоатом» поставила перед собой цель наладить его производство за три года, передает телеканал 360. Украина отказалась от сотрудничества с Россией по поставкам ядерного топлива после начала спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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