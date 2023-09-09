09 сентября 2023

Жители ЯНАО голосуют активнее, чем пять лет назад

Глава избиркома ЯНАО Андрей Гиберт огласил промежуточную явку
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы-2021. Тюмень, выборы, урна для голосования, избиратель, санитарные нормы
За два часа до закрытия участков в ЯНАО показатель явки достиг 61% Фото:
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Выборы губернатора Тюменской области — 2023

Явка избирателей в ЯНАО превысила результаты 2018 года. Как сообщил на очередном брифинге председатель окружного избиркома Андрей Гиберт, к 18.00 проголосовало более 215 тысяч избирателей — почти 61% от общего числа.

«В 2018 году к этому часу показатель составлял чуть более 59%», — объявил глава ИК ЯНАО. По словам Гиберта, самую высокую явку за два часа до закрытия участков показывает Красноселькупский район — 83,1%.

Аутсайдерами явки стали Тазовский и Пуровский районы, в которых проголосовало почти по 67% избирателей. Среди городов лидирует Губкинский (66,1%), отстает Ноябрьск (53,17%).

Ранее URA.RU рассказывало, что досрочно в ЯНАО смогли проголосовать порядка 18 000 человек. Выборы губернатора Тюменской области завершатся 10 сентября в 20.00.

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Явка избирателей в ЯНАО превысила результаты 2018 года. Как сообщил на очередном брифинге председатель окружного избиркома Андрей Гиберт, к 18.00 проголосовало более 215 тысяч избирателей — почти 61% от общего числа. «В 2018 году к этому часу показатель составлял чуть более 59%», — объявил глава ИК ЯНАО. По словам Гиберта, самую высокую явку за два часа до закрытия участков показывает Красноселькупский район — 83,1%. Аутсайдерами явки стали Тазовский и Пуровский районы, в которых проголосовало почти по 67% избирателей. Среди городов лидирует Губкинский (66,1%), отстает Ноябрьск (53,17%). Ранее URA.RU рассказывало, что досрочно в ЯНАО смогли проголосовать порядка 18 000 человек. Выборы губернатора Тюменской области завершатся 10 сентября в 20.00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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