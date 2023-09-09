Жители ЯНАО голосуют активнее, чем пять лет назад

Глава избиркома ЯНАО Андрей Гиберт огласил промежуточную явку

За два часа до закрытия участков в ЯНАО показатель явки достиг 61% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Тюменской области — 2023

Явка избирателей в ЯНАО превысила результаты 2018 года. Как сообщил на очередном брифинге председатель окружного избиркома Андрей Гиберт, к 18.00 проголосовало более 215 тысяч избирателей — почти 61% от общего числа.

«В 2018 году к этому часу показатель составлял чуть более 59%», — объявил глава ИК ЯНАО. По словам Гиберта, самую высокую явку за два часа до закрытия участков показывает Красноселькупский район — 83,1%.

Аутсайдерами явки стали Тазовский и Пуровский районы, в которых проголосовало почти по 67% избирателей. Среди городов лидирует Губкинский (66,1%), отстает Ноябрьск (53,17%).

Ранее URA.RU рассказывало, что досрочно в ЯНАО смогли проголосовать порядка 18 000 человек. Выборы губернатора Тюменской области завершатся 10 сентября в 20.00.