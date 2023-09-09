Лидер пермского «Яблока» Колоколова выиграла выборы в Краснокамске

Партия «Яблоко» освобождена от сбора подписей в Пермском крае Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель реготделения партии «Яблоко» в Пермском крае, директор ООО «Уралкомп» Ольга Колоколова вернулась в политику Краснокамска. Она выиграла выборы в местную думу. Колоколова набрала 55,2%голосов, говорится на портале ГАС «Выборы». Ольга Колоколова была депутатом думы с 2005 года, но в 2018 году проиграла выборы.

«Колоколова Ольга Аркадьевна — 55,2%, 505 голосов», — сообщает портал. Колоколова станет депутатом по округу №6.

Кандидат от «Единой России» мастер ООО «Мастеровой-1» Роман Бариев набрал 4,4% голосов. Предприниматель Александр Зуев от «Справедливой России» получил 38% голосов, безработная Анна Шевцова от ЛДПР — 2,4% голосов. По данным портала наблюдения за дистанционным электронным голосованием, Ольга Колоколова также заняла первое место. Хотя «Яблоко» выступало против ДЭГ.

О том, что Ольга Колоколова планирует принять участие в выборах URA.RU сообщало весной. Планировалось, что она пойдет как самовыдвиженец — в это время шла проверка партии «Яблоко» на предмет экстремизма. В июне проверка закончилась, претензии к «Яблоку» не подтвердились. Поэтому Колоколова пошла от партии: в Пермском крае «Яблоко» освобождено от сбора подписей.

Политтехнолог, бывший глава Краснокамска Виктор Соколов считает, что на стороне Ольги Колоколовой был административный ресурс. Ей не препятствовали местные власти, округ у нее был фактически зачищен от конкурентов. По мнению Соколова, краевым властям выгодно держать рядом руководителя реготделения оппозиционной партии. Она абсолютно лояльна внутриполу. «Если она правильно расставит акценты, то заработает очки», — говорит он.