Кандидату в Тюменскую гордуму поменяли место жительства с Тюмени на Ижевск. Фото

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Выборы в ЕГД. Екатеринбург, избирательный участок, выборы 2023
На избирательных участках разместили недостоверную информацию о кандидате Фото:
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Выборы-2023

На информационных плакатах участковых комиссий кандидату-одномандатнику от партии «Новые люди» Владиславу Осатюку сменили место жительства. Из тюменца его превратили в ижевчанина. Об этом URA.RU рассказал сам политик.

«Мое место жительства сменили с Тюмени на Ижевск. Информационные плакаты были отредактированы в последний момент, перед открытием избирательных участков в округе №1. Я отправил жалобу на действия избиркома, но ответа не дождался», — рассказал Владислав Осатюк в разговоре с URA.RU.

По словам кандидата, распоряжение поменять информацию на стендах поступило из вышестоящей комиссии. В ТИК Калининского округа Тюмени URA.RU ответили, что комментировать жалобу не будут.

В округе №1 в восьмой раз баллотируется старейший депутат «Единой России» Юрий Коновалов. Он считается лидером гонки и на прошлых выборах победил с 55,4% голосов избирателей.

Обновлено 10.09.2023, 21:43

По данным Осатюка, по итогу его жалоба была рассмотрена. По словам политика, информацию на плакатах исправили на достоверную, однако везде ли это было сделано, тюменец не знает.

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На информационных плакатах участковых комиссий кандидату-одномандатнику от партии «Новые люди» Владиславу Осатюку сменили место жительства. Из тюменца его превратили в ижевчанина. Об этом URA.RU рассказал сам политик. «Мое место жительства сменили с Тюмени на Ижевск. Информационные плакаты были отредактированы в последний момент, перед открытием избирательных участков в округе №1. Я отправил жалобу на действия избиркома, но ответа не дождался», — рассказал Владислав Осатюк в разговоре с URA.RU. По словам кандидата, распоряжение поменять информацию на стендах поступило из вышестоящей комиссии. В ТИК Калининского округа Тюмени URA.RU ответили, что комментировать жалобу не будут. В округе №1 в восьмой раз баллотируется старейший депутат «Единой России» Юрий Коновалов. Он считается лидером гонки и на прошлых выборах победил с 55,4% голосов избирателей. Обновлено 10.09.2023, 21:43 По данным Осатюка, по итогу его жалоба была рассмотрена. По словам политика, информацию на плакатах исправили на достоверную, однако везде ли это было сделано, тюменец не знает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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