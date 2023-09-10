На избирательных участках разместили недостоверную информацию о кандидате Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Выборы-2023

На информационных плакатах участковых комиссий кандидату-одномандатнику от партии «Новые люди» Владиславу Осатюку сменили место жительства. Из тюменца его превратили в ижевчанина. Об этом URA.RU рассказал сам политик.

«Мое место жительства сменили с Тюмени на Ижевск. Информационные плакаты были отредактированы в последний момент, перед открытием избирательных участков в округе №1. Я отправил жалобу на действия избиркома, но ответа не дождался», — рассказал Владислав Осатюк в разговоре с URA.RU.

По словам кандидата, распоряжение поменять информацию на стендах поступило из вышестоящей комиссии. В ТИК Калининского округа Тюмени URA.RU ответили, что комментировать жалобу не будут.

В округе №1 в восьмой раз баллотируется старейший депутат «Единой России» Юрий Коновалов. Он считается лидером гонки и на прошлых выборах победил с 55,4% голосов избирателей.

Обновлено 10.09.2023, 21:43

По данным Осатюка, по итогу его жалоба была рассмотрена. По словам политика, информацию на плакатах исправили на достоверную, однако везде ли это было сделано, тюменец не знает.