Алексей Орлов получил лояльную ему гордуму Фото: Илья Московец © URA.RU

Протеже враждебного мэру Екатеринбурга Алексею Орлову миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), последние четыре года контролировавшего гордуму, победили только в двух одномандатных округах из 25 на выборах нового созыва. Таковы результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и обработки большинства протоколов участковых избирательных комиссий.

В округе №20 победил ориентированный на Кочеткова действующий спикер думы Игорь Володин, которого Орлов хочет сместить. А в округе №12 — лояльный бизнесмену депутат от «Единой России» Виталий Чачин. Против него администрация вела директора «Ривьеры» Евгения Шилова («Справедливая Россия»).

Помимо Володина и Чачина, Кочетков поддерживал еще одного единоросса — депутата Владимира Стругова, согласованного губернатором Евгением Куйвашевым. В 20-м округе Стругова победил депутат Дмитрий Николаев (ЛДПР) из промэрской команды депутата Алексея Вихарева (он, кстати, выиграл в округе №19).

Также Кочетков и его окружение поддерживали самовыдвиженца Валерия Черкашина (проиграл сотруднику УГМК Дмитрию Сторожилову в округе №3), депутата Иру Овчинникову (проиграла в округе №4 депутату Татьяне Вяткиной), депутата Алексея Холодарева (проиграл в округе №5 сотруднику УГМК Алексею Смирнову), депутата Константина Киселева (проиграл в округе №9 сотруднице УрФУ Анне Гурарий), самовыдвиженца Владислава Яхина (проиграл в 23-м округе депутату Елене Бондаренко), «яблочника» Виктора Чуприянова (проиграл в округе №21 главврачу областной стоматологии Марине Харитоновой), директора окружного дома офицеров Андрея Зуева (проиграл в округе №10 экс-чиновнику Артуру Зиганшину). И профсоюзного лидера Светлану Даниленко (проиграла в округе 16 сотруднику РМК Алексею Шестакову).

Так выглядят итоги выборов по одномандатным округам Инфографика: Александр Антипов © URA.RU