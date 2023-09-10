В лесу Екатеринбурга нашли 10 снарядов. Видео

10 сентября 2023 в 23:26 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржец нашел снаряды в лесу Эльмаша Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В лесу екатеринбургского микрорайона Эльмаш грибник обнаружил 10 снарядов. Об этом сообщили в соцсети. «На Эльмаше в лесу обнаружили 10 снарядов неизвестного происхождения. Вызвали сотрудников экстренных служб», — сообщили в telegram-канале «Безумный Екатеринбург». Видео появилось вечером 10 сентября. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу, там от комментариев воздержались. Также запрос был направлен в пресс-службу Центрального военного округа. Ранее в Екатеринбурге мужчина во время помощи поисково-спасательному отряду обнаружил боевой снаряд, который лежал на улице Дорожная. При этом мужчина предполагал, что снаряд учебный.

В лесу екатеринбургского микрорайона Эльмаш грибник обнаружил 10 снарядов. Об этом сообщили в соцсети. «На Эльмаше в лесу обнаружили 10 снарядов неизвестного происхождения. Вызвали сотрудников экстренных служб», — сообщили в telegram-канале «Безумный Екатеринбург». Видео появилось вечером 10 сентября. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу, там от комментариев воздержались. Также запрос был направлен в пресс-службу Центрального военного округа. Ранее в Екатеринбурге мужчина во время помощи поисково-спасательному отряду обнаружил боевой снаряд, который лежал на улице Дорожная. При этом мужчина предполагал, что снаряд учебный.