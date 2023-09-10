В лесу Екатеринбурга нашли 10 снарядов. Видео

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Щучье. Завод по уничтожению химического оружия. Архив Курган, снаряд химоружия, боеголовка
Екатеринбуржец нашел снаряды в лесу Эльмаша Фото:

В лесу екатеринбургского микрорайона Эльмаш грибник обнаружил 10 снарядов. Об этом сообщили в соцсети.

«На Эльмаше в лесу обнаружили 10 снарядов неизвестного происхождения. Вызвали сотрудников экстренных служб», — сообщили в telegram-канале «Безумный Екатеринбург». Видео появилось вечером 10 сентября.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу, там от комментариев воздержались. Также запрос был направлен в пресс-службу Центрального военного округа.

Ранее в Екатеринбурге мужчина во время помощи поисково-спасательному отряду обнаружил боевой снаряд, который лежал на улице Дорожная. При этом мужчина предполагал, что снаряд учебный.

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В лесу екатеринбургского микрорайона Эльмаш грибник обнаружил 10 снарядов. Об этом сообщили в соцсети. «На Эльмаше в лесу обнаружили 10 снарядов неизвестного происхождения. Вызвали сотрудников экстренных служб», — сообщили в telegram-канале «Безумный Екатеринбург». Видео появилось вечером 10 сентября. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу, там от комментариев воздержались. Также запрос был направлен в пресс-службу Центрального военного округа. Ранее в Екатеринбурге мужчина во время помощи поисково-спасательному отряду обнаружил боевой снаряд, который лежал на улице Дорожная. При этом мужчина предполагал, что снаряд учебный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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