В лесу екатеринбургского микрорайона Эльмаш грибник обнаружил 10 снарядов. Об этом сообщили в соцсети.
«На Эльмаше в лесу обнаружили 10 снарядов неизвестного происхождения. Вызвали сотрудников экстренных служб», — сообщили в telegram-канале «Безумный Екатеринбург». Видео появилось вечером 10 сентября.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу, там от комментариев воздержались. Также запрос был направлен в пресс-службу Центрального военного округа.
Ранее в Екатеринбурге мужчина во время помощи поисково-спасательному отряду обнаружил боевой снаряд, который лежал на улице Дорожная. При этом мужчина предполагал, что снаряд учебный.
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