Свердловчанин во время поисков пропавшего Далера Бобиева нашел военный снаряд. Фото

29 июня 2023 в 00:13 Размер текста - 17 +

Мужчина искал шестилетнего Далера Бобиева, а нашел военный снаряд (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика В Екатеринбурге мужчина по имени Константин во время поисков пропавшего шестилетнего мальчика Далера Бобиева нашел боевой снаряд, который лежал на улице Дорожная. Об этом екатеринбуржец рассказал журналисту URA.RU. «Вечером ехал на велосипеде в поисках пропавшего Далера и увидел снаряд на Дорожной. Сразу же вызвал сотрудников полиции», — сообщил Константин. Мужчина искал пропавшего ребенка вместе со своей супругой. Они отправились на поиски вечером 27 июня после работы. Мужчина предполагает, что военный снаряд — не боевой, а учебный, поскольку больше похож на муляж. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД. В ведомстве обещали дать комментарий позднее. В свердловской Росгвардии добавили, что сотрудники их ведомства не выезжали к месту находки. В Екатеринбурге четвертые сутки ищут шестилетнего Далера Бобиева. По последним данным, его опекуна Веронику Наумову вечером 28 июня задержали силовики. Ее считают подозреваемой в пропаже ребенка. Пятерых детей Наумовой тем же вечером забрали сотрудники ПДН. Женщина находится в отделении Следственного комитета на Московской. URA.RU собрало последние новости по делу о пропавшем Далере в сбойке. Фото: собеседник URA.RU Фото: собеседник URA.RU

В Екатеринбурге мужчина по имени Константин во время поисков пропавшего шестилетнего мальчика Далера Бобиева нашел боевой снаряд, который лежал на улице Дорожная. Об этом екатеринбуржец рассказал журналисту URA.RU. «Вечером ехал на велосипеде в поисках пропавшего Далера и увидел снаряд на Дорожной. Сразу же вызвал сотрудников полиции», — сообщил Константин. Мужчина искал пропавшего ребенка вместе со своей супругой. Они отправились на поиски вечером 27 июня после работы. Мужчина предполагает, что военный снаряд — не боевой, а учебный, поскольку больше похож на муляж. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД. В ведомстве обещали дать комментарий позднее. В свердловской Росгвардии добавили, что сотрудники их ведомства не выезжали к месту находки. В Екатеринбурге четвертые сутки ищут шестилетнего Далера Бобиева. По последним данным, его опекуна Веронику Наумову вечером 28 июня задержали силовики. Ее считают подозреваемой в пропаже ребенка. Пятерых детей Наумовой тем же вечером забрали сотрудники ПДН. Женщина находится в отделении Следственного комитета на Московской. URA.RU собрало последние новости по делу о пропавшем Далере в сбойке.