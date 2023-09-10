10 сентября 2023

В Тюмени на 2,5 часа задержан рейс в Турцию. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, турецкие авиалинии, turkish airlines, ямал
Самолет авиакомпании Turkish Airlines вылет в Анталью 11 сентября в 9:30 Фото:

В Тюмени задержали вылет самолета авиакомпании Turkish Airlines в Анталью (Турция) на 2,5 часа. Эта информация размещена на онлайн-табло аэропорта Рощино.

«Рейс TK 3973 по маршруту Тюмень — Анталья должен был вылететь в 7:05 11 сентября, однако был задержан до 9:30», — следует из данных табло. Причина задержки рейса на данный момент неизвестна.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Turkish Airlines. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В Тюмени задержали вылет самолета авиакомпании Turkish Airlines в Анталью (Турция) на 2,5 часа. Эта информация размещена на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс TK 3973 по маршруту Тюмень — Анталья должен был вылететь в 7:05 11 сентября, однако был задержан до 9:30», — следует из данных табло. Причина задержки рейса на данный момент неизвестна. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Turkish Airlines. На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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