Самолет авиакомпании Turkish Airlines вылет в Анталью 11 сентября в 9:30
В Тюмени задержали вылет самолета авиакомпании Turkish Airlines в Анталью (Турция) на 2,5 часа. Эта информация размещена на онлайн-табло аэропорта Рощино.
«Рейс TK 3973 по маршруту Тюмень — Анталья должен был вылететь в 7:05 11 сентября, однако был задержан до 9:30», — следует из данных табло. Причина задержки рейса на данный момент неизвестна.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Turkish Airlines. На момент публикации новости ответ не был получен.
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