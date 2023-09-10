В Тюмени на 2,5 часа задержан рейс в Турцию. Скрин

11 сентября 2023 в 00:21 Размер текста - 17 +

Самолет авиакомпании Turkish Airlines вылет в Анталью 11 сентября в 9:30 Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Тюмени задержали вылет самолета авиакомпании Turkish Airlines в Анталью (Турция) на 2,5 часа. Эта информация размещена на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс TK 3973 по маршруту Тюмень — Анталья должен был вылететь в 7:05 11 сентября, однако был задержан до 9:30», — следует из данных табло. Причина задержки рейса на данный момент неизвестна. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Turkish Airlines. На момент публикации новости ответ не был получен. Скрин: онлайн-табло аэропорта Рощино, https://tjmport.ru/passengers/information/timetable/

В Тюмени задержали вылет самолета авиакомпании Turkish Airlines в Анталью (Турция) на 2,5 часа. Эта информация размещена на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс TK 3973 по маршруту Тюмень — Анталья должен был вылететь в 7:05 11 сентября, однако был задержан до 9:30», — следует из данных табло. Причина задержки рейса на данный момент неизвестна. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Turkish Airlines. На момент публикации новости ответ не был получен.