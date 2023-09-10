10 сентября 2023

Медведева возмутило вмешательство врагов в выборы в России

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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев оценил ход выборов на новых территориях Фото:
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Выборы-2023

В ходе голосования на выборах в России, в том числе и на новых территориях, враги регулярно наносили прямые удары и оказывали психологическое давление. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, возмутившись постоянным вмешательством извне на ход выборов.

«Мы действительно должны поклониться всем людям, которые сегодня принимали участие в выборах… В очень сложных, небезопасных условиях, когда враг постоянно нагнетал страсти — это и прямые удары, прилеты, и психологическая война, которая ведется», — цитируют слова Медведева РИА Новости. Медведев поблагодарил всех, кто пришел на избирательные участки на Донбассе. Он подчеркнул, что это «акт гражданского мужества».

Выборы губернаторов прошли в 23 регионах РФ, кроме того, прошли довыборы в Госдуму и избрание мэра Москвы. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что выборы в России прошли успешно несмотря на попытки США и западных стран вмешаться и сорвать их.

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В ходе голосования на выборах в России, в том числе и на новых территориях, враги регулярно наносили прямые удары и оказывали психологическое давление. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, возмутившись постоянным вмешательством извне на ход выборов. «Мы действительно должны поклониться всем людям, которые сегодня принимали участие в выборах… В очень сложных, небезопасных условиях, когда враг постоянно нагнетал страсти — это и прямые удары, прилеты, и психологическая война, которая ведется», — цитируют слова Медведева РИА Новости. Медведев поблагодарил всех, кто пришел на избирательные участки на Донбассе. Он подчеркнул, что это «акт гражданского мужества». Выборы губернаторов прошли в 23 регионах РФ, кроме того, прошли довыборы в Госдуму и избрание мэра Москвы. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что выборы в России прошли успешно несмотря на попытки США и западных стран вмешаться и сорвать их.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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