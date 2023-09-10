Пушилин дал финансовый совет Западу

Пушилин: Западу стоит направить средства на строительство водовода в Африке

11 сентября 2023 в 02:17 Размер текста - 17 +

Запад мог направить деньги на помощь Африке вместо Украины, считает Денис Пушилин Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад должен построить водовод в Африке вместо поставок оружия Вооруженным силам Украины. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Мы видим, сколько пафоса по поводу помощи темнокожему населению — не только США, но и Африки. Но ведь Африка страдает без воды больше всего. Представляете, что за эти деньги, которые потрачены за эти годы в адрес украинского режима, хватило бы на самый большой, самый современный водовод во многие страны Африки», — передает слова Дениса Пушилина ТАСС. Врио главы ДНР отметил, что поставки вооружения Украине от стран Запада не смогут сломить Донбасс. Пушилин считает, что если бы лидеров западных стран волновали гуманитарные проблемы, то они бы помогали странам Африки. Ранее сообщалось, что Джо Байден намерен дать разрешение по поставкам Украине дальнобойных ракет ATACMS, которые могут долететь до Ростова-на-Дону. Также Вашингтон передал Киеву первую партию ядерного топлива.

Запад должен построить водовод в Африке вместо поставок оружия Вооруженным силам Украины. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Мы видим, сколько пафоса по поводу помощи темнокожему населению — не только США, но и Африки. Но ведь Африка страдает без воды больше всего. Представляете, что за эти деньги, которые потрачены за эти годы в адрес украинского режима, хватило бы на самый большой, самый современный водовод во многие страны Африки», — передает слова Дениса Пушилина ТАСС. Врио главы ДНР отметил, что поставки вооружения Украине от стран Запада не смогут сломить Донбасс. Пушилин считает, что если бы лидеров западных стран волновали гуманитарные проблемы, то они бы помогали странам Африки. Ранее сообщалось, что Джо Байден намерен дать разрешение по поставкам Украине дальнобойных ракет ATACMS, которые могут долететь до Ростова-на-Дону. Также Вашингтон передал Киеву первую партию ядерного топлива.