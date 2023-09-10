10 сентября 2023
09 сентября 2023
08 сентября 2023

Курганец во время ссоры избил кастрюлей и табуретом своего знакомого

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Суд приговорил виновного к одному году принудительных работ Фото:

Житель Курганской области во время ссоры нанес потерпевшему несколько ударов кастрюлей, бутылкой и табуретом. За это мужчину осудили на год принудительных работ, сообщается на сайте Катайского районного суда.

«Находясь в квартире, во время конфликта подсудимый нанес знакомому не менее четырех ударов кастрюлей по лицу и по одному удару по голове стеклянной бутылкой и табуретом, угрожая убийством. Позже виновный, находясь во дворе, ударил потерпевшего кулаком по лицу, а когда тот упал, нанес ему удары ногой в живот», — сообщается в документе.

О побоях в полицию сообщила фельдшер больницы, в которую с побоями обратился потерпевший. Сам подсудимый не отрицает свою вину и угрозу убийством. Суд приговорил его к лишению свободы на один год, но заменил наказание принудительными работами на тот же срок с удержанием из зарплаты 10% в доход государства.

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Житель Курганской области во время ссоры нанес потерпевшему несколько ударов кастрюлей, бутылкой и табуретом. За это мужчину осудили на год принудительных работ, сообщается на сайте Катайского районного суда. «Находясь в квартире, во время конфликта подсудимый нанес знакомому не менее четырех ударов кастрюлей по лицу и по одному удару по голове стеклянной бутылкой и табуретом, угрожая убийством. Позже виновный, находясь во дворе, ударил потерпевшего кулаком по лицу, а когда тот упал, нанес ему удары ногой в живот», — сообщается в документе. О побоях в полицию сообщила фельдшер больницы, в которую с побоями обратился потерпевший. Сам подсудимый не отрицает свою вину и угрозу убийством. Суд приговорил его к лишению свободы на один год, но заменил наказание принудительными работами на тот же срок с удержанием из зарплаты 10% в доход государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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