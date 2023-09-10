«УАЗ» попал под атаку дрона-камикадзе ВСУ (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

«УАЗ», которые отправили из Свердловской области в зону СВО, попал под обстрел дроном-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Все солдаты, находившиеся в автомобиле, выжили и техника самостоятельно вернулась с фронта. Об этом сообщил депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер.

«В начале августа мы отвезли в армейский корпус за ленточку „УАЗики“ и болотоход. Сегодня ребята прислали фото — прямое попадание дрона-камикадзе в машину. Разнесло, конечно, жестко заднюю часть. Все солдаты, ехавшие в машине, остались живы. Да, поранило, но все живы! И до места доехали. Да, израненная машинка тоже добралась до места сама», — написал Вячеслав Вегнер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Депутат свердловского заксобрания пообещал отправить в зону спецоперации еще несколько «УАЗов», оснащенных легкой броней. При этом автомобиль, попавший под обстрел ВСУ, планируют восстановить.

Фото: Вячеслав Вегнер на своей странице в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/vegnerv

Фото: Вячеслав Вегнер на своей странице в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/vegnerv

Фото: Вячеслав Вегнер на своей странице в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/vegnerv

Фото: Вячеслав Вегнер на своей странице в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/vegnerv