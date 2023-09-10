10 сентября 2023

Подаренный свердловчанами «УАЗ» выдержал атаку ВСУ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в кино-концертном театре "Космос". Екатеринбург, пожар, уаз, эвакуатор, сгоревшая машина
«УАЗ» попал под атаку дрона-камикадзе ВСУ (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

«УАЗ», которые отправили из Свердловской области в зону СВО, попал под обстрел дроном-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Все солдаты, находившиеся в автомобиле, выжили и техника самостоятельно вернулась с фронта. Об этом сообщил депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер.

«В начале августа мы отвезли в армейский корпус за ленточку „УАЗики“ и болотоход. Сегодня ребята прислали фото — прямое попадание дрона-камикадзе в машину. Разнесло, конечно, жестко заднюю часть. Все солдаты, ехавшие в машине, остались живы. Да, поранило, но все живы! И до места доехали. Да, израненная машинка тоже добралась до места сама», — написал Вячеслав Вегнер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Депутат свердловского заксобрания пообещал отправить в зону спецоперации еще несколько «УАЗов», оснащенных легкой броней. При этом автомобиль, попавший под обстрел ВСУ, планируют восстановить.

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«УАЗ», которые отправили из Свердловской области в зону СВО, попал под обстрел дроном-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Все солдаты, находившиеся в автомобиле, выжили и техника самостоятельно вернулась с фронта. Об этом сообщил депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер. «В начале августа мы отвезли в армейский корпус за ленточку „УАЗики“ и болотоход. Сегодня ребята прислали фото — прямое попадание дрона-камикадзе в машину. Разнесло, конечно, жестко заднюю часть. Все солдаты, ехавшие в машине, остались живы. Да, поранило, но все живы! И до места доехали. Да, израненная машинка тоже добралась до места сама», — написал Вячеслав Вегнер на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Депутат свердловского заксобрания пообещал отправить в зону спецоперации еще несколько «УАЗов», оснащенных легкой броней. При этом автомобиль, попавший под обстрел ВСУ, планируют восстановить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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