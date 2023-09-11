«Газпром» запустил на Амурском ГПЗ две линии для отгрузки гелия

11 сентября 2023 в 06:46 Размер текста - 17 +

Первая партия гелия уже отправлена Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Две новые линии по переработке газа были запущены компанией «Газпром» в конце августа на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). Об этом рассказал зампредседатель правления компании Виталий Маркелов. «Две технологические линии газораспределения введены в коммерческую эксплуатацию (на Амурском ГПЗ — прим.ред.) 28 августа», — цитируют слова Маркелова РИА Новости. Зампредседатель правления компании уточнил, что первая партия гелия уже была отправлена в гелиевый хаб на Дальнем Востоке 5 сентября. Ранее стало известно о том, что в ближайшее время турецкая сторона начнет строительство газового хаба, предложенного Россией. Глава «Газпрома» Алексей Миллер в конце 2022 года сообщал, что страны приступили к практической реализации проекта, передает телеканал 360.

Две новые линии по переработке газа были запущены компанией «Газпром» в конце августа на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). Об этом рассказал зампредседатель правления компании Виталий Маркелов. «Две технологические линии газораспределения введены в коммерческую эксплуатацию (на Амурском ГПЗ — прим.ред.) 28 августа», — цитируют слова Маркелова РИА Новости. Зампредседатель правления компании уточнил, что первая партия гелия уже была отправлена в гелиевый хаб на Дальнем Востоке 5 сентября. Ранее стало известно о том, что в ближайшее время турецкая сторона начнет строительство газового хаба, предложенного Россией. Глава «Газпрома» Алексей Миллер в конце 2022 года сообщал, что страны приступили к практической реализации проекта, передает телеканал 360.