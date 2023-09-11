«Газпром» запустил на Амурском ГПЗ две линии для отгрузки гелия

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Качалки. Сургут, газ, газпром, топливо, роснефть, экономика, нефть, задвижка, месторождение, нефтедобыча, запорная арматура, добыча нефти, черное золото, природные ресурсы, лукоил, сургутнефтегаз, куст нефтегазовый, цены на нефть, винтиль
Первая партия гелия уже отправлена Фото:

Две новые линии по переработке газа были запущены компанией «Газпром» в конце августа на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). Об этом рассказал зампредседатель правления компании Виталий Маркелов.

«Две технологические линии газораспределения введены в коммерческую эксплуатацию (на Амурском ГПЗ — прим.ред.) 28 августа», — цитируют слова Маркелова РИА Новости. Зампредседатель правления компании уточнил, что первая партия гелия уже была отправлена в гелиевый хаб на Дальнем Востоке 5 сентября.

Ранее стало известно о том, что в ближайшее время турецкая сторона начнет строительство газового хаба, предложенного Россией. Глава «Газпрома» Алексей Миллер в конце 2022 года сообщал, что страны приступили к практической реализации проекта, передает телеканал 360.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Две новые линии по переработке газа были запущены компанией «Газпром» в конце августа на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). Об этом рассказал зампредседатель правления компании Виталий Маркелов. «Две технологические линии газораспределения введены в коммерческую эксплуатацию (на Амурском ГПЗ — прим.ред.) 28 августа», — цитируют слова Маркелова РИА Новости. Зампредседатель правления компании уточнил, что первая партия гелия уже была отправлена в гелиевый хаб на Дальнем Востоке 5 сентября. Ранее стало известно о том, что в ближайшее время турецкая сторона начнет строительство газового хаба, предложенного Россией. Глава «Газпрома» Алексей Миллер в конце 2022 года сообщал, что страны приступили к практической реализации проекта, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...