04 сентября 2023

Россия и Турция начнут работать над газовым хабом

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочие группы скоро начнут переговоры по газовому хабу, сообщил источник Фото:

В ближайшее время турецкая сторона начнет строительство газового хаба, предложенного Россией. Рабочие группы готовятся начать переговоры. Об этом сообщил дипломатический источник в Анкаре.

«Уже даны указания соответствующим ведомствам активизировать работы [по строительству газового хаба]. В ближайшее время рабочие группы, которые лидеры поручили сформировать, начнут переговоры», — сообщил источник. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что конкретные шаги будут видны совсем скоро.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении создать газовый хаб в Турции в сотрудничестве с РФ, передает RT. Российский лидер Владимир Путин объяснял, что проект находится на повестке дня. Глава «Газпрома» Алексей Миллер в конце 2022 года сообщал, что страны приступили к практической реализации проекта, передает телеканал 360.

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В ближайшее время турецкая сторона начнет строительство газового хаба, предложенного Россией. Рабочие группы готовятся начать переговоры. Об этом сообщил дипломатический источник в Анкаре. «Уже даны указания соответствующим ведомствам активизировать работы [по строительству газового хаба]. В ближайшее время рабочие группы, которые лидеры поручили сформировать, начнут переговоры», — сообщил источник. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что конкретные шаги будут видны совсем скоро. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении создать газовый хаб в Турции в сотрудничестве с РФ, передает RT. Российский лидер Владимир Путин объяснял, что проект находится на повестке дня. Глава «Газпрома» Алексей Миллер в конце 2022 года сообщал, что страны приступили к практической реализации проекта, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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