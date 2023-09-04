Россия и Турция начнут работать над газовым хабом

05 сентября 2023 в 07:13 Размер текста - 17 +

Рабочие группы скоро начнут переговоры по газовому хабу, сообщил источник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ближайшее время турецкая сторона начнет строительство газового хаба, предложенного Россией. Рабочие группы готовятся начать переговоры. Об этом сообщил дипломатический источник в Анкаре. «Уже даны указания соответствующим ведомствам активизировать работы [по строительству газового хаба]. В ближайшее время рабочие группы, которые лидеры поручили сформировать, начнут переговоры», — сообщил источник. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что конкретные шаги будут видны совсем скоро. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении создать газовый хаб в Турции в сотрудничестве с РФ, передает RT. Российский лидер Владимир Путин объяснял, что проект находится на повестке дня. Глава «Газпрома» Алексей Миллер в конце 2022 года сообщал, что страны приступили к практической реализации проекта, передает телеканал 360.

В ближайшее время турецкая сторона начнет строительство газового хаба, предложенного Россией. Рабочие группы готовятся начать переговоры. Об этом сообщил дипломатический источник в Анкаре. «Уже даны указания соответствующим ведомствам активизировать работы [по строительству газового хаба]. В ближайшее время рабочие группы, которые лидеры поручили сформировать, начнут переговоры», — сообщил источник. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что конкретные шаги будут видны совсем скоро. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении создать газовый хаб в Турции в сотрудничестве с РФ, передает RT. Российский лидер Владимир Путин объяснял, что проект находится на повестке дня. Глава «Газпрома» Алексей Миллер в конце 2022 года сообщал, что страны приступили к практической реализации проекта, передает телеканал 360.