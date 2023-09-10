Пермячка из-за водки ударила знакомого бутылкой и ножом

Суд приговорил виновную к трем годам лишения свободы условно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Пермского края, поссорившись из-за водки, ударила знакомого бутылкой и ножом. Об этом сообщается на сайте Карагайского районного суда.

«Находясь в состоянии опьянения, подсудимая в ходе ссоры взяла в руку стеклянную бутылку и ударила ей знакомому по голове. После этого она схватила нож и нанесла им удары в шею и грудную клетку потерпевшего. Мужчина пытался защитить себя, схватив виновную за руку, но поранился ножом», — говорится в документе.

Подсудимая на судебном заседании пояснила, что запретила потерпевшему брать ее водку, но тот схватил бутылку и начал выливать алкоголь в раковину. Женщина выхватила у него из рук бутылку и несколько раз ударила ей по голове потерпевшего. «После этого мужчина несколько раз сказал: „ты еще нож возьми“. Она схватила нож, лежащий около хлебницы, чтобы напугать потерпевшего, но тот схватил его за лезвие и начал тянуть на себя, от чего порезал ладонь», — уточняется в судебном решении.

По словам потерпевшего, конфликт возник из-за того, что он пил в течение трех дней — мужчина становится агрессивным, когда выпивает. Его увезли после приезда скорой. Во время ссоры в доме находился свидетель, который пытался их разнять.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на три года условно с испытательным сроком два года. Также подсудимая должна пройти обследование у нарколога, а при необходимости — курс лечения от алкоголизма.