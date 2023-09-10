Партия «Единая Россия» набрала 49,99% голосов избирателей
На выборах в городскую думу Тюмени за партию «Единая Россия» проголосовали 49,99% избирателей. Обработано 78,26% протоколов. Информация об этом содержится на портале ГАС «Выборы».
«Предварительные результаты голосования выборов депутатов Тюменской городской думы: партия „Единая Россия“ — 49,99% голосов», — сообщается на портале. За «ЛДПР» проголосовали 15,17% избирателей, у «КПРФ» 8,83% голосов.
Тюменцы приняли участие в выборах в гордуму 10 сентября. Также в Единый день голосования жители региона выбирали главу Тюменской области. 78,89% голосов набрал действующий губернатор Александр Моор.
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