В Златоусте (Челябинская область) после коммунальных ремонтов рухнула земля. Как передает корреспондент URA.RU, произошло это после многолетних ремонтов труб горячего и холодного водоснабжения.
«Провал произошел после того, как на улице Грибоедова три — четыре года подряд ремонтировали участки труб. Не могли сделать нормально, поэтому аварии происходили каждый год», — рассказали URA.RU местные жители.
В сентябре на улице Грибоедова завершили многодневный ремонт. До этого 11 дней жители ряда домов проспекта 40-летия Победы и улицы Грибоедова оставались без холодной воды.
Главный энергетик «Златмаша» Сергей Тюрин сообщил URA.RU, что по части горячего водоснабжения, которым занимается машзавод, нареканий на участке не поступало. В МУПе «Водоснабжение» директор Александр Выломов заявил, что о проблеме знает.
«После ремонтов землю вымыло водой. Раскапывали глубоко — до 4,5 метров», — уточнил URA.RU Выломов.
На данном участке должен быть сквер, однако после постоянных раскопок здесь много грязи. Жители ждут, что обслуживающая организация после своих работ восстановит территорию до состояния, в котором она должна находиться.
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