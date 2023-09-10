10 сентября 2023

В Екатеринбурге столкнулись два автобуса с пассажирами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск, общественный транспорт, салон автобуса, сиденья, городской транспорт, новые автобусы
Авария произошла на проспекте Ленина Фото:

В районе перекрестка Ленина — Бажова в Екатеринбурге столкнулись два пассажирских автобусов. Пострадала 72-летняя пенсионерка — она упала и повредила поясницу, сообщили URA.RU в городском управлении ГИБДД.

«На проспекте Ленина, 52/1 произошло столкновение двух автобусов. На месте происшествия работает бригада медиков, которые в настоящий момент осматривают 72-летнюю пассажирку автобуса. Женщина ушибла поясницу при падении в салоне», — говорится в сообщении инспекторов.

Сейчас они выясняют причины аварии. В частности, изучают техническую документацию автобусов.

Авария произошла возле остановки «Бажова» на Ленина
Авария произошла возле остановки «Бажова» на Ленина
Фото:
Причины ДТП выясняют
Причины ДТП выясняют
Фото:

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В районе перекрестка Ленина — Бажова в Екатеринбурге столкнулись два пассажирских автобусов. Пострадала 72-летняя пенсионерка — она упала и повредила поясницу, сообщили URA.RU в городском управлении ГИБДД. «На проспекте Ленина, 52/1 произошло столкновение двух автобусов. На месте происшествия работает бригада медиков, которые в настоящий момент осматривают 72-летнюю пассажирку автобуса. Женщина ушибла поясницу при падении в салоне», — говорится в сообщении инспекторов. Сейчас они выясняют причины аварии. В частности, изучают техническую документацию автобусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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