Авария произошла на проспекте Ленина
В районе перекрестка Ленина — Бажова в Екатеринбурге столкнулись два пассажирских автобусов. Пострадала 72-летняя пенсионерка — она упала и повредила поясницу, сообщили URA.RU в городском управлении ГИБДД.
«На проспекте Ленина, 52/1 произошло столкновение двух автобусов. На месте происшествия работает бригада медиков, которые в настоящий момент осматривают 72-летнюю пассажирку автобуса. Женщина ушибла поясницу при падении в салоне», — говорится в сообщении инспекторов.
Сейчас они выясняют причины аварии. В частности, изучают техническую документацию автобусов.
Авария произошла возле остановки «Бажова» на Ленина
Причины ДТП выясняют
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