10 сентября 2023

В Салехарде нерадивую мать привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов

В Салехарде женщина задолжала полтора миллиона рублей в качестве алиментов
© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде за неуплату алиментов суд приговорил мать к 10 месяцам исправительных работ Фото:

В Салехарде (ЯНАО) женщину привлекли к уголовной ответственности за неисполнение судебного решения о выплате алиментов. Ее долг составил около полутора миллионов рублей, ранее она привлекалась к административной ответственности, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«В связи с неуплатой алиментов на несовершеннолетнего ребенка жительница Салехарда привлечена к уголовной ответственности. Общая задолженность по алиментам составила более полутора миллионов рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. До этого, за неисполнение решения суда, женщина привлекалась к административной ответственности, но на путь исправления не встала.

Суд приговорил жительницу окружной столицы к десяти месяцам исправительных работ, с удержанием пяти процентов заработной платы в доход государства. Она признана виновной по статье «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей».

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В Салехарде (ЯНАО) женщину привлекли к уголовной ответственности за неисполнение судебного решения о выплате алиментов. Ее долг составил около полутора миллионов рублей, ранее она привлекалась к административной ответственности, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «В связи с неуплатой алиментов на несовершеннолетнего ребенка жительница Салехарда привлечена к уголовной ответственности. Общая задолженность по алиментам составила более полутора миллионов рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. До этого, за неисполнение решения суда, женщина привлекалась к административной ответственности, но на путь исправления не встала. Суд приговорил жительницу окружной столицы к десяти месяцам исправительных работ, с удержанием пяти процентов заработной платы в доход государства. Она признана виновной по статье «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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