В Салехарде нерадивую мать привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов

В Салехарде женщина задолжала полтора миллиона рублей в качестве алиментов

11 сентября 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

В Салехарде за неуплату алиментов суд приговорил мать к 10 месяцам исправительных работ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) женщину привлекли к уголовной ответственности за неисполнение судебного решения о выплате алиментов. Ее долг составил около полутора миллионов рублей, ранее она привлекалась к административной ответственности, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «В связи с неуплатой алиментов на несовершеннолетнего ребенка жительница Салехарда привлечена к уголовной ответственности. Общая задолженность по алиментам составила более полутора миллионов рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. До этого, за неисполнение решения суда, женщина привлекалась к административной ответственности, но на путь исправления не встала. Суд приговорил жительницу окружной столицы к десяти месяцам исправительных работ, с удержанием пяти процентов заработной платы в доход государства. Она признана виновной по статье «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей».

В Салехарде (ЯНАО) женщину привлекли к уголовной ответственности за неисполнение судебного решения о выплате алиментов. Ее долг составил около полутора миллионов рублей, ранее она привлекалась к административной ответственности, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «В связи с неуплатой алиментов на несовершеннолетнего ребенка жительница Салехарда привлечена к уголовной ответственности. Общая задолженность по алиментам составила более полутора миллионов рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. До этого, за неисполнение решения суда, женщина привлекалась к административной ответственности, но на путь исправления не встала. Суд приговорил жительницу окружной столицы к десяти месяцам исправительных работ, с удержанием пяти процентов заработной платы в доход государства. Она признана виновной по статье «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей».