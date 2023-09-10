Велопутешествие заняло 41 день и продолжается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермский путешественник Иван Оглоблин на велосипеде доехал от Урала до Турции. Дорога заняла у него 41 день. Границу между Грузией и Турцией он перешел без проблем, а вот накануне в шторм чуть не снес палатку Ивана.

«Налетел такой ураган, что страшно было высунуться из палатки. Начался ливень, капли, казалось, летели горизонтально и пулей насквозь прошибали оба слоя палатки. Палатку приходилось держать двумя руками, чтоб ее не поломал ветер», — описывает свои приключения Оглоблин в социальных сетях. Утром, когда шторм стих, Иван увидел над морем несколько смерчей.

Турция встретила пермяка более благосклонно: «Идеальный асфальт огибает линию побережья, волны взрываются фонтанами белых брызг… Пальмы, водопады, чайные плантации, пряничные домики на холмах». URA.RU рассказывало, что Иван Оглоблин выехал из Перми 1 августа. С трех пор он на велосипеде преодолел 4020 км.

Смерч, который бушевал около палатки Ивана Иван Оглоблин в ВК https://vk.com/id90276896