Пермский путешественник Иван Оглоблин на велосипеде доехал от Урала до Турции. Дорога заняла у него 41 день. Границу между Грузией и Турцией он перешел без проблем, а вот накануне в шторм чуть не снес палатку Ивана.
«Налетел такой ураган, что страшно было высунуться из палатки. Начался ливень, капли, казалось, летели горизонтально и пулей насквозь прошибали оба слоя палатки. Палатку приходилось держать двумя руками, чтоб ее не поломал ветер», — описывает свои приключения Оглоблин в социальных сетях. Утром, когда шторм стих, Иван увидел над морем несколько смерчей.
Турция встретила пермяка более благосклонно: «Идеальный асфальт огибает линию побережья, волны взрываются фонтанами белых брызг… Пальмы, водопады, чайные плантации, пряничные домики на холмах». URA.RU рассказывало, что Иван Оглоблин выехал из Перми 1 августа. С трех пор он на велосипеде преодолел 4020 км.
Пермский путешественник Иван Оглоблин на велосипеде доехал от Урала до Турции. Дорога заняла у него 41 день. Границу между Грузией и Турцией он перешел без проблем, а вот накануне в шторм чуть не снес палатку Ивана. «Налетел такой ураган, что страшно было высунуться из палатки. Начался ливень, капли, казалось, летели горизонтально и пулей насквозь прошибали оба слоя палатки. Палатку приходилось держать двумя руками, чтоб ее не поломал ветер», — описывает свои приключения Оглоблин в социальных сетях. Утром, когда шторм стих, Иван увидел над морем несколько смерчей. Турция встретила пермяка более благосклонно: «Идеальный асфальт огибает линию побережья, волны взрываются фонтанами белых брызг… Пальмы, водопады, чайные плантации, пряничные домики на холмах». URA.RU рассказывало, что Иван Оглоблин выехал из Перми 1 августа. С трех пор он на велосипеде преодолел 4020 км.