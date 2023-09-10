10 сентября 2023
09 сентября 2023

Пермяк на велосипеде добрался до Турции. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Велопутешествие заняло 41 день и продолжается Фото:

Пермский путешественник Иван Оглоблин на велосипеде доехал от Урала до Турции. Дорога заняла у него 41 день. Границу между Грузией и Турцией он перешел без проблем, а вот накануне в шторм чуть не снес палатку Ивана.

«Налетел такой ураган, что страшно было высунуться из палатки. Начался ливень, капли, казалось, летели горизонтально и пулей насквозь прошибали оба слоя палатки. Палатку приходилось держать двумя руками, чтоб ее не поломал ветер», — описывает свои приключения Оглоблин в социальных сетях. Утром, когда шторм стих, Иван увидел над морем несколько смерчей.

Турция встретила пермяка более благосклонно: «Идеальный асфальт огибает линию побережья, волны взрываются фонтанами белых брызг… Пальмы, водопады, чайные плантации, пряничные домики на холмах». URA.RU рассказывало, что Иван Оглоблин выехал из Перми 1 августа. С трех пор он на велосипеде преодолел 4020 км.

Смерч, который бушевал около палатки Ивана
Смерч, который бушевал около палатки Ивана
Первые дары Турции — инжир
Первые дары Турции — инжир

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Пермский путешественник Иван Оглоблин на велосипеде доехал от Урала до Турции. Дорога заняла у него 41 день. Границу между Грузией и Турцией он перешел без проблем, а вот накануне в шторм чуть не снес палатку Ивана. «Налетел такой ураган, что страшно было высунуться из палатки. Начался ливень, капли, казалось, летели горизонтально и пулей насквозь прошибали оба слоя палатки. Палатку приходилось держать двумя руками, чтоб ее не поломал ветер», — описывает свои приключения Оглоблин в социальных сетях. Утром, когда шторм стих, Иван увидел над морем несколько смерчей. Турция встретила пермяка более благосклонно: «Идеальный асфальт огибает линию побережья, волны взрываются фонтанами белых брызг… Пальмы, водопады, чайные плантации, пряничные домики на холмах». URA.RU рассказывало, что Иван Оглоблин выехал из Перми 1 августа. С трех пор он на велосипеде преодолел 4020 км.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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