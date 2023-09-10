В Челябинске подорожает проезд в маршрутках

11 сентября 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

Стоимость проезда поднимется в маршрутках №12, №32, №22 и №218 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в сентябре подорожает проезд в маршрутных такси до 33 рублей. Изменения коснуться маршрутов №12, №32, №22 и №218. Об этом URA.RU сообщили на официальном сайте миндортранса региона. «Челябинские перевозчики по нерегулируемому тарифу уведомили министерство о повышении тарифов на проезд. С 11 по 15 сентября изменится стоимость проезда по маршрутам №12, №32, №22 и №218 с 28 рублей до 33», — пояснили в пресс-службе. С 11 сентября подорожает маршрут №22, который следует от остановки «Александра Шмакова» до «Училища». С 12 сентября — маршрут №218 от поселка Старокамышинск до Челябинска. Проезд в маршрутках №12 и №32 поднимется 15 сентября. Они ходят по маршрутам Профессора Благих — ЧТЗ и Солнечный берег — Мамина соответственно.

В Челябинске в сентябре подорожает проезд в маршрутных такси до 33 рублей. Изменения коснуться маршрутов №12, №32, №22 и №218. Об этом URA.RU сообщили на официальном сайте миндортранса региона. «Челябинские перевозчики по нерегулируемому тарифу уведомили министерство о повышении тарифов на проезд. С 11 по 15 сентября изменится стоимость проезда по маршрутам №12, №32, №22 и №218 с 28 рублей до 33», — пояснили в пресс-службе. С 11 сентября подорожает маршрут №22, который следует от остановки «Александра Шмакова» до «Училища». С 12 сентября — маршрут №218 от поселка Старокамышинск до Челябинска. Проезд в маршрутках №12 и №32 поднимется 15 сентября. Они ходят по маршрутам Профессора Благих — ЧТЗ и Солнечный берег — Мамина соответственно.