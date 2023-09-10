10 сентября 2023

В Челябинске подорожает проезд в маршрутках

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской пассажирский транспорт. Челябинск, маршрутка, пассажирский транспорт
Стоимость проезда поднимется в маршрутках №12, №32, №22 и №218 Фото:

В Челябинске в сентябре подорожает проезд в маршрутных такси до 33 рублей. Изменения коснуться маршрутов №12, №32, №22 и №218. Об этом URA.RU сообщили на официальном сайте миндортранса региона.

«Челябинские перевозчики по нерегулируемому тарифу уведомили министерство о повышении тарифов на проезд. С 11 по 15 сентября изменится стоимость проезда по маршрутам №12, №32, №22 и №218 с 28 рублей до 33», — пояснили в пресс-службе.

С 11 сентября подорожает маршрут №22, который следует от остановки «Александра Шмакова» до «Училища». С 12 сентября — маршрут №218 от поселка Старокамышинск до Челябинска. Проезд в маршрутках №12 и №32 поднимется 15 сентября. Они ходят по маршрутам Профессора Благих — ЧТЗ и Солнечный берег — Мамина соответственно.

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В Челябинске в сентябре подорожает проезд в маршрутных такси до 33 рублей. Изменения коснуться маршрутов №12, №32, №22 и №218. Об этом URA.RU сообщили на официальном сайте миндортранса региона. «Челябинские перевозчики по нерегулируемому тарифу уведомили министерство о повышении тарифов на проезд. С 11 по 15 сентября изменится стоимость проезда по маршрутам №12, №32, №22 и №218 с 28 рублей до 33», — пояснили в пресс-службе. С 11 сентября подорожает маршрут №22, который следует от остановки «Александра Шмакова» до «Училища». С 12 сентября — маршрут №218 от поселка Старокамышинск до Челябинска. Проезд в маршрутках №12 и №32 поднимется 15 сентября. Они ходят по маршрутам Профессора Благих — ЧТЗ и Солнечный берег — Мамина соответственно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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