10 сентября 2023

Тюменец расстроился из-за ДТП и напился после аварии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, торговля, водка, витрина, алкогольная продукция, прилавок, крепкие напитки, алкоголь
После аварии виновник ДТП расстроился и выпил водку Фото:

В Тюмени столкнулись автомобили Ford и LADA, в результате чего пострадала 8-летняя девочка. После аварии виновник ДТП расстроился и выпил водку. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«32-летний водитель „Лады“ был пьян, показания алкотестера составили 0,94 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Молодой человек пояснил, что в момент ДТП от был трезвым, но потом, расстроившись, достал из багажника бутылку водки и выпил», — рассказали в ведомстве.

Установлено, что водитель LADA выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой. Девочка получила травму головы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото:

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В Тюмени столкнулись автомобили Ford и LADA, в результате чего пострадала 8-летняя девочка. После аварии виновник ДТП расстроился и выпил водку. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «32-летний водитель „Лады“ был пьян, показания алкотестера составили 0,94 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Молодой человек пояснил, что в момент ДТП от был трезвым, но потом, расстроившись, достал из багажника бутылку водки и выпил», — рассказали в ведомстве. Установлено, что водитель LADA выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой. Девочка получила травму головы. Обстоятельства аварии устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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