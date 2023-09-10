После аварии виновник ДТП расстроился и выпил водку
В Тюмени столкнулись автомобили Ford и LADA, в результате чего пострадала 8-летняя девочка. После аварии виновник ДТП расстроился и выпил водку. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«32-летний водитель „Лады“ был пьян, показания алкотестера составили 0,94 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Молодой человек пояснил, что в момент ДТП от был трезвым, но потом, расстроившись, достал из багажника бутылку водки и выпил», — рассказали в ведомстве.
Установлено, что водитель LADA выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой. Девочка получила травму головы. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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