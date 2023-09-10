10 сентября 2023

Екатеринбуржцу продлили срок в колонии за организацию казино

© Служба новостей «URA.RU»
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Заключенный устраивал азартные игры, пока не видели надзиратели Фото:

В Екатеринбурге мужчину, отбывающего наказание в одной из колоний города, признали виновным в новом преступлении. Он организовал подпольное казино в учреждении. За это ему продлили срок заключения на восемь месяцев, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

«Евгений Попов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны). Суд назначил ему наказание в виде восьми месяцев лишения свободы, а по совокупности приговоров в виде 4,3 лет в колонии строгого режима», — рассказали в ведомстве.

Как доказал суд, в июле 2022 года Попов подыскал на территории колонии помещение, сделал игральные карты и фишки, определил размер максимального проигрыша для игроков. И по ночам с июля 2022 года по февраль 2023, пока не видели надзиратели, устраивал игры. Оставшуюся от проигравших игроков сумму оставлял себе.

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В Екатеринбурге мужчину, отбывающего наказание в одной из колоний города, признали виновным в новом преступлении. Он организовал подпольное казино в учреждении. За это ему продлили срок заключения на восемь месяцев, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. «Евгений Попов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны). Суд назначил ему наказание в виде восьми месяцев лишения свободы, а по совокупности приговоров в виде 4,3 лет в колонии строгого режима», — рассказали в ведомстве. Как доказал суд, в июле 2022 года Попов подыскал на территории колонии помещение, сделал игральные карты и фишки, определил размер максимального проигрыша для игроков. И по ночам с июля 2022 года по февраль 2023, пока не видели надзиратели, устраивал игры. Оставшуюся от проигравших игроков сумму оставлял себе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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