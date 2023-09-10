В школу Кыштыма поставили просроченное молоко

В школу № 3 города Кыштыма (Челябинская область) поставили просроченное молоко. В администрации города этот факт подтвердили и извинились перед родителями.
«Школа № 3 закупила 2600 коробок молока, срок хранения — до ноября. Однако в этой партии оказалось 34 просроченных коробки. Мы благодарим родителей за бдительность и приносим свои извинения. Просроченное молоко изъято и заменено на свежее», — сообщила изданию «Кыштымский рабочий» начальник управления по делам образования Кыштымского городского округа Светлана Попинако.
О том, что в школу поставили молоко со сроком годности до конца августа, сообщило издание «Кыштымский рабочий» со ссылкой на родителей школьников. Власти заявили, что сотрудник, допустивший выдачу детям просроченного продукта, будет привлечен к дисциплинарной ответственности.
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