В школу Кыштыма поставили просроченное молоко

11 сентября 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Срок годности молока закончился в августе (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В школу № 3 города Кыштыма (Челябинская область) поставили просроченное молоко. В администрации города этот факт подтвердили и извинились перед родителями. «Школа № 3 закупила 2600 коробок молока, срок хранения — до ноября. Однако в этой партии оказалось 34 просроченных коробки. Мы благодарим родителей за бдительность и приносим свои извинения. Просроченное молоко изъято и заменено на свежее», — сообщила изданию «Кыштымский рабочий» начальник управления по делам образования Кыштымского городского округа Светлана Попинако. О том, что в школу поставили молоко со сроком годности до конца августа, сообщило издание «Кыштымский рабочий» со ссылкой на родителей школьников. Власти заявили, что сотрудник, допустивший выдачу детям просроченного продукта, будет привлечен к дисциплинарной ответственности.

В школу № 3 города Кыштыма (Челябинская область) поставили просроченное молоко. В администрации города этот факт подтвердили и извинились перед родителями. «Школа № 3 закупила 2600 коробок молока, срок хранения — до ноября. Однако в этой партии оказалось 34 просроченных коробки. Мы благодарим родителей за бдительность и приносим свои извинения. Просроченное молоко изъято и заменено на свежее», — сообщила изданию «Кыштымский рабочий» начальник управления по делам образования Кыштымского городского округа Светлана Попинако. О том, что в школу поставили молоко со сроком годности до конца августа, сообщило издание «Кыштымский рабочий» со ссылкой на родителей школьников. Власти заявили, что сотрудник, допустивший выдачу детям просроченного продукта, будет привлечен к дисциплинарной ответственности.