10 сентября 2023

В школу Кыштыма поставили просроченное молоко

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, молоко, дети, школа, крупным планом
Срок годности молока закончился в августе (архивное фото) Фото:

В школу № 3 города Кыштыма (Челябинская область) поставили просроченное молоко. В администрации города этот факт подтвердили и извинились перед родителями.

«Школа № 3 закупила 2600 коробок молока, срок хранения — до ноября. Однако в этой партии оказалось 34 просроченных коробки. Мы благодарим родителей за бдительность и приносим свои извинения. Просроченное молоко изъято и заменено на свежее», — сообщила изданию «Кыштымский рабочий» начальник управления по делам образования Кыштымского городского округа Светлана Попинако.

О том, что в школу поставили молоко со сроком годности до конца августа, сообщило издание «Кыштымский рабочий» со ссылкой на родителей школьников. Власти заявили, что сотрудник, допустивший выдачу детям просроченного продукта, будет привлечен к дисциплинарной ответственности.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В школу № 3 города Кыштыма (Челябинская область) поставили просроченное молоко. В администрации города этот факт подтвердили и извинились перед родителями. «Школа № 3 закупила 2600 коробок молока, срок хранения — до ноября. Однако в этой партии оказалось 34 просроченных коробки. Мы благодарим родителей за бдительность и приносим свои извинения. Просроченное молоко изъято и заменено на свежее», — сообщила изданию «Кыштымский рабочий» начальник управления по делам образования Кыштымского городского округа Светлана Попинако. О том, что в школу поставили молоко со сроком годности до конца августа, сообщило издание «Кыштымский рабочий» со ссылкой на родителей школьников. Власти заявили, что сотрудник, допустивший выдачу детям просроченного продукта, будет привлечен к дисциплинарной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...