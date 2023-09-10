В селе Ярково Тюменского района двое малолетних братьев девяти и одиннадцати лет врезались в столб на квадроцикле. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. Там уточнили, что квадроцикл детям дала собственная мать.
«Квадроцикл въехал в бетонный столб в селе Ярково, в переулке Северном. На квадроцикле ехали двое братьев девяти и одиннадцати лет, младший ребенок был за рулем. Оба подростка катались без мотошлемов. Покататься на квадроцикле детям разрешила мама. Квадроцикл не зарегистрирован, подростки не имеют права управлять им в силу возраста и отсутствия водительских удостоверений», — указано в сообщении УГИБДД по Тюменской области.
Там добавили, что оба ребенка получили серьезные повреждения. Младший — был госпитализирован с травмами в одну из больниц. Медицинская помощь старшему была оказана на месте происшествия. Тюменка, которая разрешила своим малолетним детям кататься на квадроцикле, привлечена к административной ответственности.
Ранее агентство писало о том, что в деревне Солянка Тюменской области мать разрешила 12-летнему сыну управлять автомобилем. За это суд оштрафовал ее на 300 тысяч рублей.
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