10 сентября 2023

Под Тюменью дети разбились на квадроцикле, который дала им мать. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мото-шоу. Екатеринбург, квадроцикл, экстрим
За рулем квадроцикла находился девятилетний ребенок Фото:

В селе Ярково Тюменского района двое малолетних братьев девяти и одиннадцати лет врезались в столб на квадроцикле. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. Там уточнили, что квадроцикл детям дала собственная мать.

«Квадроцикл въехал в бетонный столб в селе Ярково, в переулке Северном. На квадроцикле ехали двое братьев девяти и одиннадцати лет, младший ребенок был за рулем. Оба подростка катались без мотошлемов. Покататься на квадроцикле детям разрешила мама. Квадроцикл не зарегистрирован, подростки не имеют права управлять им в силу возраста и отсутствия водительских удостоверений», — указано в сообщении УГИБДД по Тюменской области.

Там добавили, что оба ребенка получили серьезные повреждения. Младший — был госпитализирован с травмами в одну из больниц. Медицинская помощь старшему была оказана на месте происшествия. Тюменка, которая разрешила своим малолетним детям кататься на квадроцикле, привлечена к административной ответственности.

Ранее агентство писало о том, что в деревне Солянка Тюменской области мать разрешила 12-летнему сыну управлять автомобилем. За это суд оштрафовал ее на 300 тысяч рублей.

Авария произошла в селе Ярково Тюменского района
Авария произошла в селе Ярково Тюменского района

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В селе Ярково Тюменского района двое малолетних братьев девяти и одиннадцати лет врезались в столб на квадроцикле. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. Там уточнили, что квадроцикл детям дала собственная мать. «Квадроцикл въехал в бетонный столб в селе Ярково, в переулке Северном. На квадроцикле ехали двое братьев девяти и одиннадцати лет, младший ребенок был за рулем. Оба подростка катались без мотошлемов. Покататься на квадроцикле детям разрешила мама. Квадроцикл не зарегистрирован, подростки не имеют права управлять им в силу возраста и отсутствия водительских удостоверений», — указано в сообщении УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что оба ребенка получили серьезные повреждения. Младший — был госпитализирован с травмами в одну из больниц. Медицинская помощь старшему была оказана на месте происшествия. Тюменка, которая разрешила своим малолетним детям кататься на квадроцикле, привлечена к административной ответственности. Ранее агентство писало о том, что в деревне Солянка Тюменской области мать разрешила 12-летнему сыну управлять автомобилем. За это суд оштрафовал ее на 300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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