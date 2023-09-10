Под Тюменью дети разбились на квадроцикле, который дала им мать. Фото

11 сентября 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

За рулем квадроцикла находился девятилетний ребенок Фото: Александр Мамаев © URA.RU В селе Ярково Тюменского района двое малолетних братьев девяти и одиннадцати лет врезались в столб на квадроцикле. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. Там уточнили, что квадроцикл детям дала собственная мать. «Квадроцикл въехал в бетонный столб в селе Ярково, в переулке Северном. На квадроцикле ехали двое братьев девяти и одиннадцати лет, младший ребенок был за рулем. Оба подростка катались без мотошлемов. Покататься на квадроцикле детям разрешила мама. Квадроцикл не зарегистрирован, подростки не имеют права управлять им в силу возраста и отсутствия водительских удостоверений», — указано в сообщении УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что оба ребенка получили серьезные повреждения. Младший — был госпитализирован с травмами в одну из больниц. Медицинская помощь старшему была оказана на месте происшествия. Тюменка, которая разрешила своим малолетним детям кататься на квадроцикле, привлечена к административной ответственности. Ранее агентство писало о том, что в деревне Солянка Тюменской области мать разрешила 12-летнему сыну управлять автомобилем. За это суд оштрафовал ее на 300 тысяч рублей. Авария произошла в селе Ярково Тюменского района Telegram-канал ГИБДД Тюменской области: https://t.me/gibdd72

В селе Ярково Тюменского района двое малолетних братьев девяти и одиннадцати лет врезались в столб на квадроцикле. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. Там уточнили, что квадроцикл детям дала собственная мать. «Квадроцикл въехал в бетонный столб в селе Ярково, в переулке Северном. На квадроцикле ехали двое братьев девяти и одиннадцати лет, младший ребенок был за рулем. Оба подростка катались без мотошлемов. Покататься на квадроцикле детям разрешила мама. Квадроцикл не зарегистрирован, подростки не имеют права управлять им в силу возраста и отсутствия водительских удостоверений», — указано в сообщении УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что оба ребенка получили серьезные повреждения. Младший — был госпитализирован с травмами в одну из больниц. Медицинская помощь старшему была оказана на месте происшествия. Тюменка, которая разрешила своим малолетним детям кататься на квадроцикле, привлечена к административной ответственности. Ранее агентство писало о том, что в деревне Солянка Тюменской области мать разрешила 12-летнему сыну управлять автомобилем. За это суд оштрафовал ее на 300 тысяч рублей.