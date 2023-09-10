10 сентября 2023

УзГА поставит крупную партию самолетов «Байкал» на Дальний Восток

© Служба новостей «URA.RU»
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МАКС-2021, второй день. Москва, кукурузник, авиация, самолет, байкал, авиасалон, ЛМС-901
«Байкал» — легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях Фото:

Уральский завод гражданской авиации (УзГА) сделает 95 легкомоторных самолетов «Байкал» для пассажирских и транспортных перевозок на Дальнем Востоке. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

«Новые легкие универсальные самолеты ЛМС „Байкал“ заменят морально устаревшие Ан-2, которые сейчас составляют почти половину флота на местных авиалиниях Дальнего Востока. Поставка позволит расширить действующую на Дальнем Востоке маршрутную сеть, повысить качество авиационных услуг и нарастить пассажиропоток», — отметил генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих.

Производить самолеты будут в Екатеринбурге и Комсомольске-на-Амуре. Срок поставки — с 2026 по 2030 год. Сперва УзГа передать их ГТЛК, а та впоследствии — в аренду Единой дальневосточной авиакомпании. Технику будут использовать для пассажирских и транспортных перевозок, а также для работ по линии авиалесохраны, санавиации и других.

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Уральский завод гражданской авиации (УзГА) сделает 95 легкомоторных самолетов «Байкал» для пассажирских и транспортных перевозок на Дальнем Востоке. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. «Новые легкие универсальные самолеты ЛМС „Байкал“ заменят морально устаревшие Ан-2, которые сейчас составляют почти половину флота на местных авиалиниях Дальнего Востока. Поставка позволит расширить действующую на Дальнем Востоке маршрутную сеть, повысить качество авиационных услуг и нарастить пассажиропоток», — отметил генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих. Производить самолеты будут в Екатеринбурге и Комсомольске-на-Амуре. Срок поставки — с 2026 по 2030 год. Сперва УзГа передать их ГТЛК, а та впоследствии — в аренду Единой дальневосточной авиакомпании. Технику будут использовать для пассажирских и транспортных перевозок, а также для работ по линии авиалесохраны, санавиации и других.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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