УзГА поставит крупную партию самолетов «Байкал» на Дальний Восток

11 сентября 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

«Байкал» — легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Уральский завод гражданской авиации (УзГА) сделает 95 легкомоторных самолетов «Байкал» для пассажирских и транспортных перевозок на Дальнем Востоке. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. «Новые легкие универсальные самолеты ЛМС „Байкал“ заменят морально устаревшие Ан-2, которые сейчас составляют почти половину флота на местных авиалиниях Дальнего Востока. Поставка позволит расширить действующую на Дальнем Востоке маршрутную сеть, повысить качество авиационных услуг и нарастить пассажиропоток», — отметил генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих. Производить самолеты будут в Екатеринбурге и Комсомольске-на-Амуре. Срок поставки — с 2026 по 2030 год. Сперва УзГа передать их ГТЛК, а та впоследствии — в аренду Единой дальневосточной авиакомпании. Технику будут использовать для пассажирских и транспортных перевозок, а также для работ по линии авиалесохраны, санавиации и других.

Уральский завод гражданской авиации (УзГА) сделает 95 легкомоторных самолетов «Байкал» для пассажирских и транспортных перевозок на Дальнем Востоке. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. «Новые легкие универсальные самолеты ЛМС „Байкал“ заменят морально устаревшие Ан-2, которые сейчас составляют почти половину флота на местных авиалиниях Дальнего Востока. Поставка позволит расширить действующую на Дальнем Востоке маршрутную сеть, повысить качество авиационных услуг и нарастить пассажиропоток», — отметил генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих. Производить самолеты будут в Екатеринбурге и Комсомольске-на-Амуре. Срок поставки — с 2026 по 2030 год. Сперва УзГа передать их ГТЛК, а та впоследствии — в аренду Единой дальневосточной авиакомпании. Технику будут использовать для пассажирских и транспортных перевозок, а также для работ по линии авиалесохраны, санавиации и других.