В Тюменской области огласили имя нового губернатора

Выборы губернатора прошли 10 сентября
Губернатором Тюменской области по итогам выборов, прошедших 10 сентября, стал Александр Моор, получивший 78,77% голосов избирателей. Об этом в рамках пресс-конференции сообщил председатель избирательной комиссии региона Игорь Халин.
«Александр Моор победил на выборах губернатора Тюменской области. Он получил 78,77% голосов избирателей», — объявил Игорь Халин.
Отмечается, что кандидат от партии ЛДПР Денис Садовников набрал 8,26%, Иван Левченко от КПРФ — 7,93% голосов, Владимир Пискайкин от «Справедливой России — За правду» — 3,62%. Всего проголосовали 50,57% избирателей.
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