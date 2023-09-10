10 сентября 2023

В Тюменской области огласили имя нового губернатора

Александр Моор победил на выборах губернатора Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование 9 мая в ДК Нефтяник. Тюмень , моор александр
Выборы губернатора прошли 10 сентября Фото:

Губернатором Тюменской области по итогам выборов, прошедших 10 сентября, стал Александр Моор, получивший 78,77% голосов избирателей. Об этом в рамках пресс-конференции сообщил председатель избирательной комиссии региона Игорь Халин.

«Александр Моор победил на выборах губернатора Тюменской области. Он получил 78,77% голосов избирателей», — объявил Игорь Халин.

Отмечается, что кандидат от партии ЛДПР Денис Садовников набрал 8,26%, Иван Левченко от КПРФ — 7,93% голосов, Владимир Пискайкин от «Справедливой России — За правду» — 3,62%. Всего проголосовали 50,57% избирателей.

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Губернатором Тюменской области по итогам выборов, прошедших 10 сентября, стал Александр Моор, получивший 78,77% голосов избирателей. Об этом в рамках пресс-конференции сообщил председатель избирательной комиссии региона Игорь Халин. «Александр Моор победил на выборах губернатора Тюменской области. Он получил 78,77% голосов избирателей», — объявил Игорь Халин. Отмечается, что кандидат от партии ЛДПР Денис Садовников набрал 8,26%, Иван Левченко от КПРФ — 7,93% голосов, Владимир Пискайкин от «Справедливой России — За правду» — 3,62%. Всего проголосовали 50,57% избирателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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