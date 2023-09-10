10 сентября 2023

Пермский Политех новым изобретением поможет заводам с госзаказом

Ученые ПНИПУ запатентовали новый прибор для авиа-, судо- и ракетостроения
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, политех
В недрах Политеха изобретают новинки приборостроения Фото:

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) запатентовали новый прибор, который, по их словам, поможет предприятиям авиа-, судо- и ракетостроения быстрее и качественнее выполнить гособоронзаказ. Речь идет о сверлильно-клепальном устройстве на электродвигателе, рассказали URA.RU в вузе. Как поясняют ученые, существующие станки для сверления отверстий и монтажа заклепок недостаточно эффективны или сложны в управлении.

«Разработанное нами сверлильно-клепальное оборудование, по сравнению с аналогами, проще в управлении и имеет меньшие габариты. Благодаря приводному асинхронному электродвигателю, оно способно и сверлить, и клепать с большой скоростью. Оба процесса — сверления и клепки — могут осуществляться одновременно», — рассказал доцент кафедры инновационных технологий машиностроения ПНИПУ Александр Дударев.

Авторы изобретения уверены, что благодаря их устройству удастся увеличить скорость производства самолетов, ракет и кораблей. «Это поможет выполнить крупный государственный заказ по строительству, а также укрепить технологический суверенитет России», — уверены в ПНИПУ.

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Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) запатентовали новый прибор, который, по их словам, поможет предприятиям авиа-, судо- и ракетостроения быстрее и качественнее выполнить гособоронзаказ. Речь идет о сверлильно-клепальном устройстве на электродвигателе, рассказали URA.RU в вузе. Как поясняют ученые, существующие станки для сверления отверстий и монтажа заклепок недостаточно эффективны или сложны в управлении. «Разработанное нами сверлильно-клепальное оборудование, по сравнению с аналогами, проще в управлении и имеет меньшие габариты. Благодаря приводному асинхронному электродвигателю, оно способно и сверлить, и клепать с большой скоростью. Оба процесса — сверления и клепки — могут осуществляться одновременно», — рассказал доцент кафедры инновационных технологий машиностроения ПНИПУ Александр Дударев. Авторы изобретения уверены, что благодаря их устройству удастся увеличить скорость производства самолетов, ракет и кораблей. «Это поможет выполнить крупный государственный заказ по строительству, а также укрепить технологический суверенитет России», — уверены в ПНИПУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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