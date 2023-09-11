В Миассе компания мужчин расстреляла семью

Нападавшие попытались скрыться после стрельбы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) компания из четырех мужчин расстреляла семью из трех человек. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, силами органов внутренних дел совместно с коллегами из регионального УФСБ стрелявшие были задержаны. По предварительным данным, происшествию предшествовал конфликт в одном из ночных клубов.

«О произошедшем в полицию сообщила местная жительница. Она рассказала, что пострадали ее родственники в возрасте 20-ти, 28-ми и 73 лет и описала предполагаемый автомобиль, на котором скрылись злоумышленники», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Оперативники при содействии коллег из УФСБ по региону провели комплекс мер по установлению злоумышленников. Они подробно опросили родственников потерпевших и жителей ближайших домов, а также проехали в медучреждение к потерпевшим. Место происшествия было тщательно осмотрено, изъяты объекты, имеющие отношение к совершенному преступлению. На розыск автомобиля были ориентированы все наружные службы, информацию с приметами транспортного средства передали в соседние регионы.

«В результате была установлена разыскиваемая машина, а также и те, кто передвигался на ней. Всех их задержали. Сейчас они находятся в отделе полиции. С ними работают оперативники, собирается необходимая информация для доказательной базы. Изъято оружие, использовавшееся во время совершения преступления», — отметили в пресс-службе главка.

Сейчас в отношении четверых подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Проводятся дальнейшие мероприятия, в рамках которых будет дана правовая оценка степени участия каждого из них в происшествии.