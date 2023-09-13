В Кургане из-за низкого рейтинга закрыли пункт Wildberries

Оценки курганцев привели к закрытию пункта Wildberries в микрорайоне Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В микрорайоне Заозерный в Кургане закрылся пункт выдачи заказов Wildberries. Причиной этому стало то, что общий рейтинг самого пункта значительно снизился. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«Пункт в пятом микрорайоне деактивирован из-за низкого рейтинга. На тот момент, там было 4,5 звезд. Из-за такой оценки туда невозможно оформлять новые заказы. Клиенты на постоянной основе оставляли отзывы о пункте с одной звездой. Чаще всего писали, что на пункте мало места. Ситуация изменится после того, как рейтинг снова вырастет», — рассказали URA.RU источники.

В разговоре с журналистом источник упомянул, что сами клиенты заказывают очень много товаров в данный пункт и на склад приезжает более ста коробок в день. Среди заказов также много крупногабаритного товара, в частности мебели. Источники отмечают, что клиенты оставляют в оценке пункте выдачи отзывы о товаре. Сообщается, что ПВЗ деактивируется, если его рейтинг опускается ниже 4,7 звезд. Журналисту рассказали, что понижение рейтинга пункта выдачи приводил к удержанию больших сумм со счета собственника курганского бизнеса.

Ранее URA.RU писало, что Wildberries закрыл ПВЗ в Кургане из-за нехватки сотрудников. Причиной деактивации пункта выдачи также стала высокая загруженность склада с товарами.