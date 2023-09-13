В Кургане из-за низкого рейтинга закрыли пункт Wildberries

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пункт выдачи товаров WALDBERRIES. Курган, wildberries, вайлдберриз, wb
Оценки курганцев привели к закрытию пункта Wildberries в микрорайоне Кургана Фото:

В микрорайоне Заозерный в Кургане закрылся пункт выдачи заказов Wildberries. Причиной этому стало то, что общий рейтинг самого пункта значительно снизился. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«Пункт в пятом микрорайоне деактивирован из-за низкого рейтинга. На тот момент, там было 4,5 звезд. Из-за такой оценки туда невозможно оформлять новые заказы. Клиенты на постоянной основе оставляли отзывы о пункте с одной звездой. Чаще всего писали, что на пункте мало места. Ситуация изменится после того, как рейтинг снова вырастет», — рассказали URA.RU источники.

В разговоре с журналистом источник упомянул, что сами клиенты заказывают очень много товаров в данный пункт и на склад приезжает более ста коробок в день. Среди заказов также много крупногабаритного товара, в частности мебели. Источники отмечают, что клиенты оставляют в оценке пункте выдачи отзывы о товаре. Сообщается, что ПВЗ деактивируется, если его рейтинг опускается ниже 4,7 звезд. Журналисту рассказали, что понижение рейтинга пункта выдачи приводил к удержанию больших сумм со счета собственника курганского бизнеса.

Ранее URA.RU писало, что Wildberries закрыл ПВЗ в Кургане из-за нехватки сотрудников. Причиной деактивации пункта выдачи также стала высокая загруженность склада с товарами.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В микрорайоне Заозерный в Кургане закрылся пункт выдачи заказов Wildberries. Причиной этому стало то, что общий рейтинг самого пункта значительно снизился. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией. «Пункт в пятом микрорайоне деактивирован из-за низкого рейтинга. На тот момент, там было 4,5 звезд. Из-за такой оценки туда невозможно оформлять новые заказы. Клиенты на постоянной основе оставляли отзывы о пункте с одной звездой. Чаще всего писали, что на пункте мало места. Ситуация изменится после того, как рейтинг снова вырастет», — рассказали URA.RU источники. В разговоре с журналистом источник упомянул, что сами клиенты заказывают очень много товаров в данный пункт и на склад приезжает более ста коробок в день. Среди заказов также много крупногабаритного товара, в частности мебели. Источники отмечают, что клиенты оставляют в оценке пункте выдачи отзывы о товаре. Сообщается, что ПВЗ деактивируется, если его рейтинг опускается ниже 4,7 звезд. Журналисту рассказали, что понижение рейтинга пункта выдачи приводил к удержанию больших сумм со счета собственника курганского бизнеса. Ранее URA.RU писало, что Wildberries закрыл ПВЗ в Кургане из-за нехватки сотрудников. Причиной деактивации пункта выдачи также стала высокая загруженность склада с товарами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...