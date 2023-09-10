10 сентября 2023

Губернатор Комарова подвела итоги выборов в ХМАО

Губернатор Комарова поблагодарила жителей ХМАО за участие в выборах
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Комарова поблагодарила югорчан за участие в голосовании Фото:
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Выборы-2023

Губернатор Наталья Комарова подвела итоги выборов в Ханты-Мансийском автономном округе и поблагодарила югорчан за участие в голосовании. Заявление глава региона опубликовала в своем telegram-канале.

«Уважаемые земляки, Команда Югры! Благодарю вас за неравнодушие. На избирательных участках работали более 2000 общественных наблюдателей. Спасибо вам, членам участковых избирательных комиссий, волонтерам, журналистам. Работаем дальше. Наша цель добиваться лидерства в главном — в качестве жизни людей», — написала глава региона.

Комарова также поздравила Александра Моора с победой на выборах губернатора Тюменской области. В Югре его поддержали 76,13% избирателей. «Важнейшие решения были приняты югорчанами на уровне самом близком к людям — поселенческом. Выбрали глав 41 поселения, 701 депутата Совета депутатов поселений. Состоялись довыборы депутатов в местные думы в Нижневартовске, Нягани, Радужном, Сургуте, Белоярском, Березовском, Советском, Сургутском, Ханты-Мансийском районах», — добавила губернатор.

Ранее URA.RU рассказывало, что спикер думы ХМАО Борис Хохряков сделал заявление о результатах выборов тюменского губернатора. Он также поздравил Моора с победой.

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Губернатор Наталья Комарова подвела итоги выборов в Ханты-Мансийском автономном округе и поблагодарила югорчан за участие в голосовании. Заявление глава региона опубликовала в своем telegram-канале. «Уважаемые земляки, Команда Югры! Благодарю вас за неравнодушие. На избирательных участках работали более 2000 общественных наблюдателей. Спасибо вам, членам участковых избирательных комиссий, волонтерам, журналистам. Работаем дальше. Наша цель добиваться лидерства в главном — в качестве жизни людей», — написала глава региона. Комарова также поздравила Александра Моора с победой на выборах губернатора Тюменской области. В Югре его поддержали 76,13% избирателей. «Важнейшие решения были приняты югорчанами на уровне самом близком к людям — поселенческом. Выбрали глав 41 поселения, 701 депутата Совета депутатов поселений. Состоялись довыборы депутатов в местные думы в Нижневартовске, Нягани, Радужном, Сургуте, Белоярском, Березовском, Советском, Сургутском, Ханты-Мансийском районах», — добавила губернатор. Ранее URA.RU рассказывало, что спикер думы ХМАО Борис Хохряков сделал заявление о результатах выборов тюменского губернатора. Он также поздравил Моора с победой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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