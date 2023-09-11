Спикер думы ХМАО сделал заявление о результатах выборов тюменского губернатора

Спикер думы ХМАО Хохряков поздравил Моора с победой на губернаторских выборах

11 сентября 2023 в 14:09 Размер текста - 17 +

Борис Хохряков поздравил Александра Моора с победой на выборах тюменского губернатора Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Тюменской области — 2023 Спикер думы Ханты-Мансийского автономного округа Борис Хохряков поздравил Александра Моора с победой на выборах тюменского губернатора. Заявление Хохряков сделал во время брифинга по итогам голосования в Югре, передает корреспондент URA.RU. «По предварительным данным, в единый день голосования Александр Викторович Моор одержал убедительную победу. В Югре кандидата от партии поддержали 76,13% избирателей. Считаю, что это достойная и справедливая оценка избирателями, как работы проводимой Александром Викторовичем, так и работы всей „Команды Югры“. Пользуясь случаем, хочу поздравить Александра Викторовича с победой», — сказал спикер. Хохряков также отметил высокую явку югорчан на выборы — 40,5% избирателей. Она стала рекордной, по сравнению с 2014 и 2018 годами. «„Единая Россия“ в Югре получила результаты, которые свидетельствуют о том, что партия остается той политической силой, которую поддерживают большинство избирателей. Тем самым, это подтверждает все, что мы делаем — реальные дела, главной целью которых является благополучие наших земляков», — прокомментировал Хохряков общие итоги избирательной кампании в Югре. Ранее URA.RU рассказывало, что на местных выборах в гордуму Нижневартовска лидировал кандидат-единоросс. Тем временем ставленник «Сургутнефтегаза» и кандидат от ЕР Андрей Саликов победил на довыборах в думу Сургута. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спикер думы Ханты-Мансийского автономного округа Борис Хохряков поздравил Александра Моора с победой на выборах тюменского губернатора. Заявление Хохряков сделал во время брифинга по итогам голосования в Югре, передает корреспондент URA.RU. «По предварительным данным, в единый день голосования Александр Викторович Моор одержал убедительную победу. В Югре кандидата от партии поддержали 76,13% избирателей. Считаю, что это достойная и справедливая оценка избирателями, как работы проводимой Александром Викторовичем, так и работы всей „Команды Югры“. Пользуясь случаем, хочу поздравить Александра Викторовича с победой», — сказал спикер. Хохряков также отметил высокую явку югорчан на выборы — 40,5% избирателей. Она стала рекордной, по сравнению с 2014 и 2018 годами. «„Единая Россия“ в Югре получила результаты, которые свидетельствуют о том, что партия остается той политической силой, которую поддерживают большинство избирателей. Тем самым, это подтверждает все, что мы делаем — реальные дела, главной целью которых является благополучие наших земляков», — прокомментировал Хохряков общие итоги избирательной кампании в Югре. Ранее URA.RU рассказывало, что на местных выборах в гордуму Нижневартовска лидировал кандидат-единоросс. Тем временем ставленник «Сургутнефтегаза» и кандидат от ЕР Андрей Саликов победил на довыборах в думу Сургута.