Курганец выкинул из окна хозяйку квартиры

Суд назначил наказание для курганца в виде лишения свободы на срок 10 лет в колонии строгого режима (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Житель Варгашинского района Курганской области, признанный виновным в покушении на убийство, вытолкнул женщину из окна ее квартиры. Об этом сообщило СУ СК России по Курганской области.

«По данным следствия, 3 апреля осужденный в компании знакомых находился в квартире потерпевшей, расположенной по улице Социалистическая в рабочем поселке Варгаши. В результате совместного употребления спиртного злоумышленник нанес женщине несколько ударов подручными предметами в область головы, после чего вытолкнул потерпевшую в открытое окно из квартиры, расположенной на третьем этаже дома», — указано на сайте ведомства.

По данным следователей, осужденному мужчине 46 лет, а пострадавшей — 29 лет. Суд признал доказательства следователей достаточными для вынесения приговора. За покушение на убийство курганцу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.