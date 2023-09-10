10 сентября 2023

Курганец выкинул из окна хозяйку квартиры

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Суд назначил наказание для курганца в виде лишения свободы на срок 10 лет в колонии строгого режима (архивное фото) Фото:

Житель Варгашинского района Курганской области, признанный виновным в покушении на убийство, вытолкнул женщину из окна ее квартиры. Об этом сообщило СУ СК России по Курганской области.

«По данным следствия, 3 апреля осужденный в компании знакомых находился в квартире потерпевшей, расположенной по улице Социалистическая в рабочем поселке Варгаши. В результате совместного употребления спиртного злоумышленник нанес женщине несколько ударов подручными предметами в область головы, после чего вытолкнул потерпевшую в открытое окно из квартиры, расположенной на третьем этаже дома», — указано на сайте ведомства.

По данным следователей, осужденному мужчине 46 лет, а пострадавшей — 29 лет. Суд признал доказательства следователей достаточными для вынесения приговора. За покушение на убийство курганцу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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Житель Варгашинского района Курганской области, признанный виновным в покушении на убийство, вытолкнул женщину из окна ее квартиры. Об этом сообщило СУ СК России по Курганской области. «По данным следствия, 3 апреля осужденный в компании знакомых находился в квартире потерпевшей, расположенной по улице Социалистическая в рабочем поселке Варгаши. В результате совместного употребления спиртного злоумышленник нанес женщине несколько ударов подручными предметами в область головы, после чего вытолкнул потерпевшую в открытое окно из квартиры, расположенной на третьем этаже дома», — указано на сайте ведомства. По данным следователей, осужденному мужчине 46 лет, а пострадавшей — 29 лет. Суд признал доказательства следователей достаточными для вынесения приговора. За покушение на убийство курганцу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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