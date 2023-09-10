10 сентября 2023

Жительница Ноябрьска, выигравшая квартиру в Тюмени, рассказала о себе журналистам

Главный приз викторины «Уютный Ямал» выиграла кадровик из Ноябрьска
© Служба новостей «URA.RU»
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Ноябрянка Анна, которая выиграла квартиру в Тюмени, работает кадровиком в школе Фото:
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Выборы губернатора Тюменской области — 2023

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) Анна Лисенкова, ставшая счастливой обладательницей главного приза викторины «Уютный Ямал», не сразу поверила, что выиграла квартиру в Тюмени. Эмоциями от выигрыша и кратким рассказом о себе она поделилась в ходе интервью с журналистами.

«Какое-то время я не могла в это поверить. Уже в процессе, когда интервью брали в прямом эфире, тогда пришло осознание, неужели я действительно выиграла [однокомнатную квартиру в Тюмени]. Я вообще дома в бигудях помидоры закатываю», — сообщила Анна Лисенкова журналистам Ямал 1.

Анна призналась, что она не миллиардерша и не дочь депутатов. Она работает специалистом по кадрам в школе Ноябрьска, и всегда работала кадровиком.

Ранее URA.RU рассказало, что главный приз викторины «Уютный Ямал» — однокомнатную квартиру в Тюмени, выиграла Анна из Ноябрьска. Розыгрыш прошел в эфире канала «Ямал-Медиа» 10 сентября — после окончания голосования на выборах губернатора Тюменской области.

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Жительница Ноябрьска (ЯНАО) Анна Лисенкова, ставшая счастливой обладательницей главного приза викторины «Уютный Ямал», не сразу поверила, что выиграла квартиру в Тюмени. Эмоциями от выигрыша и кратким рассказом о себе она поделилась в ходе интервью с журналистами. «Какое-то время я не могла в это поверить. Уже в процессе, когда интервью брали в прямом эфире, тогда пришло осознание, неужели я действительно выиграла [однокомнатную квартиру в Тюмени]. Я вообще дома в бигудях помидоры закатываю», — сообщила Анна Лисенкова журналистам Ямал 1. Анна призналась, что она не миллиардерша и не дочь депутатов. Она работает специалистом по кадрам в школе Ноябрьска, и всегда работала кадровиком. Ранее URA.RU рассказало, что главный приз викторины «Уютный Ямал» — однокомнатную квартиру в Тюмени, выиграла Анна из Ноябрьска. Розыгрыш прошел в эфире канала «Ямал-Медиа» 10 сентября — после окончания голосования на выборах губернатора Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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