Жительница Ноябрьска, выигравшая квартиру в Тюмени, рассказала о себе журналистам

Главный приз викторины «Уютный Ямал» выиграла кадровик из Ноябрьска

11 сентября 2023 в 16:34 Размер текста - 17 +

Ноябрянка Анна, которая выиграла квартиру в Тюмени, работает кадровиком в школе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Тюменской области — 2023 Жительница Ноябрьска (ЯНАО) Анна Лисенкова, ставшая счастливой обладательницей главного приза викторины «Уютный Ямал», не сразу поверила, что выиграла квартиру в Тюмени. Эмоциями от выигрыша и кратким рассказом о себе она поделилась в ходе интервью с журналистами. «Какое-то время я не могла в это поверить. Уже в процессе, когда интервью брали в прямом эфире, тогда пришло осознание, неужели я действительно выиграла [однокомнатную квартиру в Тюмени]. Я вообще дома в бигудях помидоры закатываю», — сообщила Анна Лисенкова журналистам Ямал 1. Анна призналась, что она не миллиардерша и не дочь депутатов. Она работает специалистом по кадрам в школе Ноябрьска, и всегда работала кадровиком. Ранее URA.RU рассказало, что главный приз викторины «Уютный Ямал» — однокомнатную квартиру в Тюмени, выиграла Анна из Ноябрьска. Розыгрыш прошел в эфире канала «Ямал-Медиа» 10 сентября — после окончания голосования на выборах губернатора Тюменской области.

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) Анна Лисенкова, ставшая счастливой обладательницей главного приза викторины «Уютный Ямал», не сразу поверила, что выиграла квартиру в Тюмени. Эмоциями от выигрыша и кратким рассказом о себе она поделилась в ходе интервью с журналистами. «Какое-то время я не могла в это поверить. Уже в процессе, когда интервью брали в прямом эфире, тогда пришло осознание, неужели я действительно выиграла [однокомнатную квартиру в Тюмени]. Я вообще дома в бигудях помидоры закатываю», — сообщила Анна Лисенкова журналистам Ямал 1. Анна призналась, что она не миллиардерша и не дочь депутатов. Она работает специалистом по кадрам в школе Ноябрьска, и всегда работала кадровиком. Ранее URA.RU рассказало, что главный приз викторины «Уютный Ямал» — однокомнатную квартиру в Тюмени, выиграла Анна из Ноябрьска. Розыгрыш прошел в эфире канала «Ямал-Медиа» 10 сентября — после окончания голосования на выборах губернатора Тюменской области.