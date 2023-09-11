ONET: польские солдаты на границе с Беларусью голодают и спят на голой земле

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Польские бойцы жалуются в соцсетях на условия размещения на белорусской границе Фото:

Польские бойцы на границе с Беларусью вынуждены голодать и спать на земле. Причиной тому стало решение главы Минобороны Польши Мариуша Блащака разместить большой военный контингент на польско-белорусской границе, пишет портал Onet.

«В социальных сетях с самого начала прибытия армии в район границы с Беларусью распространяются фотографии, подобные приведенной ниже, на которых видно, что многие солдаты спят на улице, некоторые на земле», — говорится в материале портала.

Уточняется, что Блащак поручил разместить большой военный контингент близ границы с Беларусью. Однако армия не была готова к такому решению, что привело нехватке еды и спальных мест для солдат.

Ранее министр обороны Польши заявил о намерении нарастить группировку бойцов на границе с республикой до 10 тысяч, пишет деловое издание «Взгляд». Также в СМИ писали, что Варшава готовится к любому сценарию, а напряженность на польско-белорусской границе растет, передает RT. Недавно стало известно, что поляки устроили вооруженную провокацию на границе, открыв стрельбу по беженцам и пытаясь вытеснить их на белорусскую территорию, сообщает «Царьград».

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Польские бойцы на границе с Беларусью вынуждены голодать и спать на земле. Причиной тому стало решение главы Минобороны Польши Мариуша Блащака разместить большой военный контингент на польско-белорусской границе, пишет портал Onet. «В социальных сетях с самого начала прибытия армии в район границы с Беларусью распространяются фотографии, подобные приведенной ниже, на которых видно, что многие солдаты спят на улице, некоторые на земле», — говорится в материале портала. Уточняется, что Блащак поручил разместить большой военный контингент близ границы с Беларусью. Однако армия не была готова к такому решению, что привело нехватке еды и спальных мест для солдат. Ранее министр обороны Польши заявил о намерении нарастить группировку бойцов на границе с республикой до 10 тысяч, пишет деловое издание «Взгляд». Также в СМИ писали, что Варшава готовится к любому сценарию, а напряженность на польско-белорусской границе растет, передает RT. Недавно стало известно, что поляки устроили вооруженную провокацию на границе, открыв стрельбу по беженцам и пытаясь вытеснить их на белорусскую территорию, сообщает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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