Люди живут с трещинами в стенах и одной душевой на пять этажей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители многоквартирного дома в Тобольске возмущены тем, что их жилье не стали признавать аварийным, хотя в здании лопнул фундамент, а из стен вываливаются кирпичи. Об этом URA.RU рассказала одна из жительниц, Анастасия Фролова.

«Наш дом — бывшее общежитие, ему почти 50 лет. Сейчас мы наблюдаем лопнувший фундамент, протекающую кровлю, кирпичи, которые вываливаются из стен. Недавно скинулись на экспертизу. Управляющая компания нашла подрядчика, который, по нашему мнению, специально сделал акт о том, что наш дом не аварийный», — рассказал девушка в разговоре с URA.RU.

Обследование дома стоило порядка 600 тысяч рублей. Большую часть заплатили собственники, остальное — администрация, так как треть квартир в здании муниципальные. Вердикт ошеломил жильцов: в нем сказано, что дом находится в ограниченно-работоспособном состоянии.

По итогу гражданам заявили, что дом внесен в программу капремонта. Но состоится он только в 2036 году. Это тоболяков не устроило.

«Управляющая компания не ведет практически никакой работы по поддержанию состояния здания. Вопрос не решается многие годы», — отметила Анастасия Фролова.

В администрации Тобольска прокомментировали ситуацию. Там пояснили, что в 2007 году Жилинспекция признала, что дом не соответствует нормам и ему нужен капремонт. Работы выполнили в 2008-м.

«В 2022 году в многоквартирном доме № 120д в 6 микрорайоне выполнены работы по капремонту общего имущества: ремонт систем электро- и теплоснабжения. Далее капремонты будут проводиться поэтапно, на протяжении следующих 24 лет», — пояснили в мэрии.

Так, подвал и фасад многоквартирника в рамках региональной программы должны отремонтировать в ближайшие три года. В период 2036—2038 годов займутся крышей, в 2039-2041-м — системами водо- и электроснабжения. Фундамент капитально починят в период с 2042-го по 2044 годы, а систему водоотведения — спустя еще три года.