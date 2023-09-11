В тюменском дворце культуры пообещали новые модные показы

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Ekaterinburg Fashion Week (день первый). Екатеринбург, модный показ, модели, подиум, неделя моды
Кроме модных показов в учреждении собираются снимать кино Фото:

Тюменский Дворец культур «Нефтяник» продолжит организовывать модные показы и развивать креативную индустрию. Об этом в субботу на пресс-конференции с журналистами заявила директор учреждения Светлана Дульцына.

«Креативная индустрия — это мое самое яркое направление <…> У нас будут и музыкальные коллаборации, и новые сценарии для деток, мы даже будем кино снимать — тоже в рамках креативной индустрии. Поэтому, знаете, несмотря на то, что мы дворец, мы многогранно смотрим на все. И, конечно, больше уклоняемся сейчас еще и в историю. Поэтому креативным индустриям — да», — заявила Дульцына.

Ранее в апреле в ДК «Нефтяник» прошел фестиваль «Нехолодно. Модные сезоны», где местные дизайнеры представляли свои наряды. Главной звездой мероприятия тогда стал стилист Влад Лисовец, который отметил, что Тюмень — это «олицетворение той России, в которой хочется и приятно жить».

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Тюменский Дворец культур «Нефтяник» продолжит организовывать модные показы и развивать креативную индустрию. Об этом в субботу на пресс-конференции с журналистами заявила директор учреждения Светлана Дульцына. «Креативная индустрия — это мое самое яркое направление <…> У нас будут и музыкальные коллаборации, и новые сценарии для деток, мы даже будем кино снимать — тоже в рамках креативной индустрии. Поэтому, знаете, несмотря на то, что мы дворец, мы многогранно смотрим на все. И, конечно, больше уклоняемся сейчас еще и в историю. Поэтому креативным индустриям — да», — заявила Дульцына. Ранее в апреле в ДК «Нефтяник» прошел фестиваль «Нехолодно. Модные сезоны», где местные дизайнеры представляли свои наряды. Главной звездой мероприятия тогда стал стилист Влад Лисовец, который отметил, что Тюмень — это «олицетворение той России, в которой хочется и приятно жить».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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