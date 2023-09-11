В тюменском дворце культуры пообещали новые модные показы

Кроме модных показов в учреждении собираются снимать кино Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Тюменский Дворец культур «Нефтяник» продолжит организовывать модные показы и развивать креативную индустрию. Об этом в субботу на пресс-конференции с журналистами заявила директор учреждения Светлана Дульцына.

«Креативная индустрия — это мое самое яркое направление <…> У нас будут и музыкальные коллаборации, и новые сценарии для деток, мы даже будем кино снимать — тоже в рамках креативной индустрии. Поэтому, знаете, несмотря на то, что мы дворец, мы многогранно смотрим на все. И, конечно, больше уклоняемся сейчас еще и в историю. Поэтому креативным индустриям — да», — заявила Дульцына.

Ранее в апреле в ДК «Нефтяник» прошел фестиваль «Нехолодно. Модные сезоны», где местные дизайнеры представляли свои наряды. Главной звездой мероприятия тогда стал стилист Влад Лисовец, который отметил, что Тюмень — это «олицетворение той России, в которой хочется и приятно жить».