Жительница Кургана заставила мэрию оплатить ее расходы на адвоката

Жительница заставила мэрию Кургана заплатить деньги за судебные расходы в полном объеме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Кургана Оксана Пищик через суд второй инстанции добилась от мэрии возмещения денег за судебные расходы и услуги представителя. Информация об этом размещена на сайте областного суда.

«Взыскать с администрации Кургана в пользу Пищик Оксаны Викторовны судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 35000 руб», — указано в документе суда. На основании решения облсуда, ранее вынесенное решение городского суда в части взыскания расходов в размере 15000 было отменено, и назначено решение о выплате компенсации в полном объеме.

В мае мэрия Кургана обратилась в городской суд с требованием о прекращении права общей долевой собственности пяти курганцев, среди которых была Пищик. Представители администрации проиграли суд и были вынуждены по требованию женщины возместить судебные расходы (35000 руб). Но горсуд решил, что заявленный размер взыскания «не отвечает требованиям разумности», и снизил его до 15000 руб, после чего Пищик подала жалобу в суд апелляционной инстанции по поводу необоснованного снижения компенсации расходов на представителей.

URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Кургана, чтобы выяснить, согласны ли они с решением суда и будут ли оспаривать. На момент публикации ответ ожидается

Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана и застройщик проиграли местным жителям суд из-за скандальной стройки. Жители были недовольны стройкой возле их домов и просили прекратить там работы и убрать ограждения. Была подана апелляция, но облсуд оставил решение без изменений, встав на сторону курганцев.