Мэрия Кургана и застройщик проиграли местным жителям суд из-за скандальной стройки

Суд из-за земли длился больше года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители застройщика Александра Бабочкина и мэрии Кургана проиграли суд местным жителям, которые были недовольны стройкой возле их домов. Их интересы в суде представляла прокуратура. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с участниками судебного процесса.

«Землю забрали у Бабочкина, а мэрию обязали убрать забор, который установил застройщик. Апелляционный суд оставил это решение без изменения. Приговор вступил в законную силу», — рассказал источник. На сайте Курганского областного суда также указано, что решение оставлено без изменения. Источник добавил, что сейчас мэрия встала на сторону жителей.

В 2007 году мэрия продала участок, расположенный по адресу ул. Коли Мяготина, 117а, с прилегающей общедворовой территорией соседних домов. Участок сменил пять владельцев. Последний, бизнесмен Александр Бабочкин, начал строить там многоэтажку, но местные жильцы домов ул. Кирова, 98 и Кирова, 98а выступили против. Суд длился больше года. Бабочкин сообщил URA.RU, что будет оспаривать решение суда.

Ранее в суде признавали стройку незаконной, но участники процесса подавали апелляционные жалобы. «Администрация города полагает, что решение Курганского городского суда является законным и обоснованным. В результате исполнения судебного решения забор будет демонтирован», — объяснили URA.RU в пресс-службе мэрии.