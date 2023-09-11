В Тюменской области выросла стоимость бензина марки АИ-92

Бензин марки АИ-92 на АЗС Тюменской области подорожал до 51,60 за литр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Максимальная стоимость бензина марки АИ-92 на автозаправочных станциях Тюменской области выросла до 51 рубля, 60 копеек за литр. Об этом URA.RU сообщили автолюбители, обратившиеся в редакцию. При этом, в конце августа АИ-92 на тюменских АЗС стоил 49 рублей, 36 копеек за литр.

«АИ-92 стоит уже 51 рубль, 60 копеек. То есть, за пару недель бензин подорожал на два рубля. Это исторический максимум. Раньше таких скачков цен на топливо я не видел», — сообщил URA.RU один из тюменских автолюбителей.

По данным официального сайта сервиса мониторинга Benzin Price, максимальная стоимость бензина марки АИ-92 в Тюменской области составляет 51 рубль, 60 копеек за литр. Она зафиксирована на АЗС сети «Новый поток». «АИ-92. АЗС „Новый поток“, Р404, 189-й км. Стоимость литра — 51 рубль, 60 копеек», — указано на официальном сайте сервиса Benzin Price.

По данным Benzin Price, средняя стоимость бензина марки АИ-92 на АЗС Тюменской области составляет 50 рублей, 90 копеек за литр. В региональное управление ФАС направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.