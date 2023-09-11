Силовики провели обыски у пермского застройщика

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Сотрудники ФСБ и СУ СК пришли с обысками к застройщику жилого комплекса Фото:

Сотрудники УФСБ и СУ СК по Пермскому краю провели обыски у заказчика, застройщика и подрядчика ЖК «Дом у реки», который расположен в селе Култаево Пермского района. Силовики полагают, что там выполнялись работы не отвечающие требованиям безопасности.

«8 сентября сотрудники ФСБ и СУ СК пришли с обысками в ЖСК „Култаево“, который является застройщиком ЖК „Дом у реки“, а также к заказчику и подрядчику. Они проводились в рамках уголовного дела, начатого по факту работ, не отвечающих требованиям безопасности», — пишет «РБК-Пермь». Председатель ЖСК «Култаево» Константин Редькин сообщил изданию, что силовиков интересовало состояние газоходов и вентиляционных каналов во всех пяти трехэтажных домах жилого комплекса.

Ранее между партнерами ЖСК «Култаево» возник конфликт на финансовой почве. В нем стали разбираться сотрудники правоохранительных органов. После проведения множества экспертиз МВД передало все материалы в СУ СК по Пермскому краю и региональное УФСБ.

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Сотрудники УФСБ и СУ СК по Пермскому краю провели обыски у заказчика, застройщика и подрядчика ЖК «Дом у реки», который расположен в селе Култаево Пермского района. Силовики полагают, что там выполнялись работы не отвечающие требованиям безопасности. «8 сентября сотрудники ФСБ и СУ СК пришли с обысками в ЖСК „Култаево“, который является застройщиком ЖК „Дом у реки“, а также к заказчику и подрядчику. Они проводились в рамках уголовного дела, начатого по факту работ, не отвечающих требованиям безопасности», — пишет «РБК-Пермь». Председатель ЖСК «Култаево» Константин Редькин сообщил изданию, что силовиков интересовало состояние газоходов и вентиляционных каналов во всех пяти трехэтажных домах жилого комплекса. Ранее между партнерами ЖСК «Култаево» возник конфликт на финансовой почве. В нем стали разбираться сотрудники правоохранительных органов. После проведения множества экспертиз МВД передало все материалы в СУ СК по Пермскому краю и региональное УФСБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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