Силовики провели обыски у пермского застройщика

Сотрудники ФСБ и СУ СК пришли с обысками к застройщику жилого комплекса Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Сотрудники УФСБ и СУ СК по Пермскому краю провели обыски у заказчика, застройщика и подрядчика ЖК «Дом у реки», который расположен в селе Култаево Пермского района. Силовики полагают, что там выполнялись работы не отвечающие требованиям безопасности.

«8 сентября сотрудники ФСБ и СУ СК пришли с обысками в ЖСК „Култаево“, который является застройщиком ЖК „Дом у реки“, а также к заказчику и подрядчику. Они проводились в рамках уголовного дела, начатого по факту работ, не отвечающих требованиям безопасности», — пишет «РБК-Пермь». Председатель ЖСК «Култаево» Константин Редькин сообщил изданию, что силовиков интересовало состояние газоходов и вентиляционных каналов во всех пяти трехэтажных домах жилого комплекса.

Ранее между партнерами ЖСК «Култаево» возник конфликт на финансовой почве. В нем стали разбираться сотрудники правоохранительных органов. После проведения множества экспертиз МВД передало все материалы в СУ СК по Пермскому краю и региональное УФСБ.